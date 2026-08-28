MotoGP Aragona 2026, FP1: Marquez parte forte, difficoltà per Bagnaia e Martin

Marquez firma il primo acuto ad Aragon, seguono Raul Fernandez e Bezzecchi. Crollo di Pecco Bagnaia (20°) e Jorge Martin (18°)

Il weekend del Gran Premio d'Aragona 2026 si apre nel segno di Marc Marquez. Come ampiamente previsto dai pronostici della vigilia, il campione del mondo in carica ha preso subito in mano le redini del gioco nella prima sessione di prove libere, fermando il cronometro sull'1:47.532 e prendendosi la prima posizione provvisoria della classifica tempi.

Chi si attendeva un monologo esclusivo da parte della pattuglia Ducati, tuttavia, è stato smentito dai responsi della pista: a mettere pressione al pilota di Cervera sono state infatti le Aprilia, capaci di inserirsi con forza nelle posizioni di vertice.

La risposta Aprilia: Fernandez in forma, Bezzecchi c'è

La grande sorpresa del mattino porta la firma di Raul Fernandez: lo spagnolo del team Trackhouse si è reso protagonista di un giro eccellente, chiudendo al secondo posto con un ritardo di appena 35 millesimi dal riferimento di Marquez. Un segnale di grandissima forma confermato anche dalla prestazione di Marco Bezzecchi, ottimo terzo sulla RS-GP ufficiale a circa due decimi di distacco.

Alle loro spalle si rivede l'altra Desmosedici della famiglia Marquez, quella di Alex (4°), pronto a recitare un ruolo di primo piano nel corso del fine settimana.

Dalla quinta piazza occupata da Pedro Acosta in poi, la forbice cronometrica si allarga in maniera netta, con distacchi che superano i sette decimi dal vertice. La top-10 registra comunque buone notizie in casa Yamaha, grazie al sesto tempo di Jack Miller e al decimo di Fabio Quartararo, intervallati dal terzetto di Ducati Desmosedici affidate a Franco Morbidelli (7°), Fabio Di Giannantonio (8°) e Fermín Aldeguer (9°).

Bagnaia e Martin in affanno

Il dato più rumoroso del turno riguarda però le difficoltà incontrate da due dei grandi protagonisti della griglia. La sessione si è trasformata in un incubo per Francesco Bagnaia: il piemontese della Ducati ufficiale ha chiuso la FP1 in una preoccupante 20esima posizione, staccato di ben 1.875 secondi dal tempo stampato dal compagno di box Marquez.

Non è andata molto meglio al leader della classifica generale Jorge Martin. Lo spagnolo si è fermato al 18° posto, accusando un ritardo superiore al secondo e mezzo dalla vetta. Per entrambi si preannuncia quindi un lavoro straordinario ai box per ritrovare l'assetto ideale in vista delle prequalifiche che si svolgeranno nel primo pomeriggio.

Risultati Prove Libere 1 MotoGP Aragona 2026

Normal MotorLand service is resumed as @marcmarquez93 ends FP1 in P1 with @25RaulFernandez and Marco Bezzecchi in the Top 3 👏#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/uPC019JSMB — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 28, 2026

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