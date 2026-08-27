MotoGP 2026

MotoGP, tegola Ogura: infortunio alla mano e operazione, ad Aragon corre Savadori

Avatar di Simone Valtieri,

34 minuti fa - Il giapponese si è fratturato il pollice sinistro e dovrà essere operato

Ai Ogura salterà il GP di Aragon dopo un infortunio in allenamento. Il terzo nel Mondiale sarà sostituito sull'Aprilia da Lorenzo Savadori
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Brutta tegola per Ai Ogura e per il Trackhouse Racing alla vigilia del Gran Premio di Aragon. Il pilota giapponese si è infortunato alla mano sinistra durante un allenamento in Giappone e sarà costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico, saltando così il tredicesimo appuntamento della stagione MotoGP. Una volta rientrato in Europa, gli accertamenti hanno infatti evidenziato una frattura nella zona del pollice sinistro che necessita di essere operata già giovedì. Al MotorLand la sua Aprilia RS-GP sarà quindi affidata al collaudatore della Casa di Noale Lorenzo Savadori, già protagonista di diverse apparizioni da wild card o sostituto nelle ultime stagioni e ancora una volta pronto a correre con il numero 32. Ai Ogura ha riportato un infortunio alla mano sinistra durante un allenamento in Giappone. Al suo arrivo in Europa è stato riscontrato che la frattura vicino al pollice sinistro richiede un intervento chirurgico”, ha comunicato Trackhouse, aggiungendo: “Diamo il benvenuto a Lorenzo Savadori, che sostituirà Ogura in questo appuntamento ad Aragon. Auguriamo ad Ai una pronta guarigione e siamo grati a Lorenzo per aver accettato con così poco preavviso”.

MotoGP Spagna 2026, Ai Ogura (Aprilia). Credits: Trackhouse Racing

Uno stop pesante per il Mondiale

L'infortunio arriva soprattutto in un momento delicatissimo per le ambizioni iridate di Ogura. Il rookie giapponese occupa infatti ilterzo posto nel Mondialecon 203 punti, ma alle sue spalle la classifica è cortissima: Marc Marquez è distante appena tre lunghezze e Fabio Di Giannantonio quattro, mentre il compagno di squadra Raul Fernandez, vincitore dell'ultimo GP a Silverstone, è sesto a 19 punti. Saltare completamente il weekend di Aragon significa quindi offrire ai suoi inseguitori un'occasione importante per scavalcarlo, oltre a rischiare di perdere ulteriore terreno nei confronti delle due Aprilia ufficiali di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, rispettivamente primo e secondo nella corsa al titolo. Per Trackhouse sarà invece Savadori ad affiancare Fernandez in Spagna, mentre al momento non sono stati indicati i tempi necessari per il recupero di Ogura: molto dipenderà dall'esito dell'intervento e dalla successiva riabilitazione.

VEDI ANCHE
Bastianini va in Aprilia Trackhouse: la situazione piloti per il 2027
Bastianini passa in Trackhouse Racing, nel 2027 tre italiani sulle Aprilia
MotoGP 2027, Luca Marini lascia Honda e firma con Tech3 KTM
MotoGP, Luca Marini lascia Honda: dal 2027 correrà con Tech3 KTM
MotoGP, GP Aragona 2026: Orari, tv, meteo, risultati e come si guida secondo Brembo
MotoGP Aragona 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito
Tags
aprilialorenzo savadorimotogp 2026Ai Ogura

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

Gli articoli di Simone

Vedi anche