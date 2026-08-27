MotoGP, tegola Ogura: infortunio alla mano e operazione, ad Aragon corre Savadori

Brutta tegola per Ai Ogura e per il Trackhouse Racing alla vigilia del Gran Premio di Aragon. Il pilota giapponese si è infortunato alla mano sinistra durante un allenamento in Giappone e sarà costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico, saltando così il tredicesimo appuntamento della stagione MotoGP. Una volta rientrato in Europa, gli accertamenti hanno infatti evidenziato una frattura nella zona del pollice sinistro che necessita di essere operata già giovedì. Al MotorLand la sua Aprilia RS-GP sarà quindi affidata al collaudatore della Casa di Noale Lorenzo Savadori, già protagonista di diverse apparizioni da wild card o sostituto nelle ultime stagioni e ancora una volta pronto a correre con il numero 32. “Ai Ogura ha riportato un infortunio alla mano sinistra durante un allenamento in Giappone. Al suo arrivo in Europa è stato riscontrato che la frattura vicino al pollice sinistro richiede un intervento chirurgico”, ha comunicato Trackhouse, aggiungendo: “Diamo il benvenuto a Lorenzo Savadori, che sostituirà Ogura in questo appuntamento ad Aragon. Auguriamo ad Ai una pronta guarigione e siamo grati a Lorenzo per aver accettato con così poco preavviso”.

MotoGP Spagna 2026, Ai Ogura (Aprilia). Credits: Trackhouse Racing

Uno stop pesante per il Mondiale

L'infortunio arriva soprattutto in un momento delicatissimo per le ambizioni iridate di Ogura. Il rookie giapponese occupa infatti ilterzo posto nel Mondialecon 203 punti, ma alle sue spalle la classifica è cortissima: Marc Marquez è distante appena tre lunghezze e Fabio Di Giannantonio quattro, mentre il compagno di squadra Raul Fernandez, vincitore dell'ultimo GP a Silverstone, è sesto a 19 punti. Saltare completamente il weekend di Aragon significa quindi offrire ai suoi inseguitori un'occasione importante per scavalcarlo, oltre a rischiare di perdere ulteriore terreno nei confronti delle due Aprilia ufficiali di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, rispettivamente primo e secondo nella corsa al titolo. Per Trackhouse sarà invece Savadori ad affiancare Fernandez in Spagna, mentre al momento non sono stati indicati i tempi necessari per il recupero di Ogura: molto dipenderà dall'esito dell'intervento e dalla successiva riabilitazione.