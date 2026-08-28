MotoGP Aragona 2026, prequalifiche: Bezzecchi fa il record, Bagnaia resta fuori dalla Q2!

Il venerdì del Gran Premio d'Aragona si chiude con una sorpresa: contro ogni pronostico della vigilia, che vedeva la pista di Motorland come terreno di caccia ideale per le Ducati, a stampare il miglior tempo assoluto delle prequalifiche è stato Marco Bezzecchi. Stringendo i denti per l'infortunio al ginocchio che continua a limitarlo sul piano fisico, il riminese dell'Aprilia ha firmato una prestazione maiuscola, fermando il cronometro sull'1:45.455: un riferimento che vale non solo il primato di giornata, ma anche il nuovo record della pista di Alcaniz.

Alex Marquez da applausi, Marc si nasconde

Alle spalle della RS-GP ufficiale di Bezzecchi si è piazzata la prima delle Desmosedici: si tratta di Alex Marquez, bravo a cogliere l'attimo negli ultimi secondi utili di sessione e a portarsi a soli 10 millesimi dal tempo della pole virtuale.

Terza piazza per il fratello Marc Marquez: il campione di Cervera ha dominato la sessione per quasi tutta la sua durata, mantenendo costantemente un margine di circa tre decimi sul resto della griglia. Nel finale, forte di una qualificazione alla Q2 ampiamente al sicuro, Marc ha preferito rinunciare al secondo tentativo veloce con gomma morbida nuova al posteriore, lasciando agli avversari la battaglia per il miglior tempo.

La top-5 si chiude con le ottime prestazioni di Fabio Di Giannantonio (4°) e del giovane Fermín Aldeguer (5°), seguiti a ruota dall'altra Aprilia di Raul Fernandez e dal leader del Mondiale Jorge Martín (7°), autore di un netto recupero rispetto al difficile turno del mattino.

Crisi Bagnaia: è l'unico ducatista escluso dalla Q2

Se la giornata di Martin si è chiusa in crescita, per Francesco Bagnaia il venerdì d'Aragona si è trasformato in un calvario tecnico. Dopo il preoccupante 20° posto della FP1, il torinese ha fatto segnare piccoli progressi nelle Prove pomeridiane, senza però mai ritrovare il feeling e la fiducia sulla sua Desmosedici GP26.

Il risultato finale è pesante: Bagnaia si è fermato al 13° posto, rimanendo tagliato fuori dalla top-10. Il che significa che sabato sarà l'unico pilota Ducati sulla griglia costretto a disputare la Q1, una trappola che rischia di compromettere l'intero fine settimana.

Conquistano l'accesso diretto alla Q2 anche Pedro Acosta (8° su KTM), Franco Morbidelli (9°) e uno straordinario Johann Zarco (10°). Rientrato dopo il grave infortunio alla gamba patito a Barcellona, il 36enne francese ha piazzato la sua Honda nell'ultimo slot utile, beffando per soli 10 millesimi il compagno di marca Diogo Moreira (11° e primo degli esclusi).

Risultati Prequalifiche MotoGP Aragona 2026

Marco Bezzecchi is the fastest ever rider around MotorLand but not by much ahead of @alexmarquez73 and @marcmarquez93 ⏱️#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/pcCt3MgaNT — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 28, 2026

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