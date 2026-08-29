MotoGP Aragona 2026, qualifiche: Bezzecchi da sogno in pole, poi Marc e Alex Marquez

La legge di Marco Bezzecchi si abbatte implacabile sul Motorland di Aragon. Dopo aver svettato con il miglior tempo nel venerdì di prequalifiche, il pilota riminese dell'Aprilia si è superato nella decisiva sessione di Q2, conquistando una strepitosa pole position per il Gran Premio d'Aragona 2026 di MotoGP.

Bezzecchi ha infatti fermato le lancette su un incredibile 1:44.962, diventando il primo pilota nella storia a scendere sotto il muro dell'1:45 sul tracciato di Alcaniz, sbaragliando la concorrenza con il nuovo record della pista.

Marc Marquez ci prova ma esagera

Niente da fare quindi per il grande favorito della vigilia, Marc Marquez. Il campione di casa Ducati si è dovuto accontentare del secondo slot sulla griglia di partenza, staccato di appena 89 millesimi dal poleman. Nel suo ultimo tentativo lo spagnolo sembrava tuttavia in grado di competere per la pole position dopo aver fatto registrare il record nel T2 (a soli 13 millesimi dal riferimento complessivo di Bezzecchi), salvo poi sbagliare l'ingresso alla chicane del terzo settore ed essere così costretto ad abortire il giro.

A chiudere una prima fila di alto livello è l'altro dei fratelli Marquez, Alex, abile a portare la Desmosedici del team Gresini in terza piazza, seppur con un distacco di circa tre decimi dalla vetta.

L'Aprilia non è solo Bez: seconda fila per Fernandez e Martin

La bontà del progetto Aprilia sul tracciato aragonese è stata confermata dalle prestazioni di Raul Fernandez (4°) e del leader del Mondiale Jorge Martin, ottimo 5° al fianco della prima KTM, quella di Pedro Acosta (6°), scivolato purtroppo nel suo ultimo tentativo lanciato.

Bagnaia limita i danni: supera la Q1 ma finisce in terza fila

Dopo le enormi difficoltà accusate al venerdì, la qualifica di Francesco Bagnaia ha fatto registrare una reazione d'orgoglio. Il torinese della Ducati ha dominato la sessione di Q1 staccando il miglior tempo e conquistando l'accesso alla fase finale.

Avendo però speso due treni di gomme fresche nella prima tagliola, Pecco si è presentato in Q2 con una sola gomma morbida nuova al posteriore: con un unico tentativo a disposizione, Bagnaia non è riuscito ad andare oltre l'ottavo tempo, posizionandosi in terza fila alle spalle di Fabio Di Giannantonio.

Completano la top-10 la sorprendente coppia Honda LCR formata da Johann Zarco (9°) e dal giovane Diogo Moreira (10°, a sua volta promosso con Bagnaia in Q1), seguiti da Fermín Aldeguer (11°) e Franco Morbidelli (12°).

Risultati Qualifiche MotoGP Aragona 2026

With the #MotoGP grid looking like this, it's going to be quite a fight later on ⚔️#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/RmzXJ7OXCY — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 29, 2026

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