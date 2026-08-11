MotoGP 2027, il Season Launch sbarca a Rio de Janeiro sulla spiaggia di Botafogo

Rio de Janeiro ospiterà il MotoGP Season Launch 2027 il 21 febbraio. Team, piloti e moto saranno presentati sulla spiaggia di Botafogo, ai piedi del Pan di Zucchero

Sarà Rio de Janeiro a ospitare il MotoGP Season Launch 2027, in programma il prossimo 21 febbraio. L'evento principale verrà organizzato sulla celebre spiaggia di Botafogo, con il Pan di Zucchero a fare da sfondo alla presentazione ufficiale della nuova stagione. La scelta arriva sulla scia del grande ritorno della MotoGP in Brasile nel 2026, quando il weekend di Goiânia registrò il tutto esaurito e accolse quasi 150.000 spettatori, confermando la forza del mercato brasiliano e la passione locale per il motociclismo. Dopo gli appuntamenti organizzati negli ultimi anni a Bangkok e Kuala Lumpur, il campionato punta quindi su una delle città più riconoscibili al mondo per lanciare un'annata particolarmente significativa, quella che inaugurerà anche il nuovo ciclo tecnico della MotoGP.

Team e piloti tutti insieme prima del via del Mondiale

Il Season Launch è diventato nel giro di pochi anni uno degli appuntamenti principali della preseason, riunendo nello stesso luogo tutti i team, i piloti, i costruttori e le nuove MotoGP prima dell'inizio del campionato. A Rio il programma comprenderà presentazioni ufficiali delle squadre, apparizioni e interviste dei piloti, aree interattive dedicate ai marchi, merchandising, attività per i tifosi e un ampio programma di intrattenimento dal vivo. Sono previste inoltre esibizioni di artisti internazionali e protagonisti della scena musicale brasiliana. Per la città ospitante si tratta anche di un'importante vetrina internazionale: secondo i dati diffusi da MotoGP, l'edizione 2026 di Kuala Lumpur aveva generato oltre 7 milioni di dollari di valore economico, tra turismo, esposizione mediatica e attività collegate all'evento.

Ezpeleta: “Il Season Launch più spettacolare di sempre”

Il CEO del MotoGP Group Carmelo Ezpeleta ha indicato proprio la risposta del pubblico brasiliano come una delle ragioni principali della scelta: “L'entusiasmo mostrato dai tifosi brasiliani durante il nostro ritorno sold out a Goiânia nel 2026 ha confermato lo straordinario legame tra MotoGP e Brasile”. Dopo le positive esperienze asiatiche, secondo Ezpeleta Rio rappresenta il palcoscenico ideale per alzare ulteriormente il livello dell'evento, grazie alla combinazione tra luoghi iconici, pubblico e intrattenimento: “Non vediamo l'ora di realizzare il nostro MotoGP Season Launch più grande e spettacolare di sempre”. Sulla stessa linea il sindaco Eduardo Cavaliere, che ha sottolineato come la manifestazione permetterà di mostrare a milioni di spettatori nel mondo i simboli della città, dalla spiaggia di Botafogo al Cristo Redentore. Ulteriori dettagli sul programma e sulle attività per il pubblico verranno comunicati nei prossimi mesi

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