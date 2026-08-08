MotoGP Gran Bretagna 2026. Martin trionfa nella Sprint su Ogura e Bezzecchi

Il capoclassifica Jorge Martin vince la sprint del Gran Premio della Gran Bretagna, la 19° della sua carriera, e allunga di qualche punticino in classifica sui suoi più diretti rivali, soprattutto su Ai Ogura che gli finisce alle spalle quest'oggi. Con loro sul podio anche il rientrante Marco Bezzecchi, ottimo terzo e in lacrime al traguardo, a complettare il tris di Aprilia sul podio. Manca all'appello solo quella di Raul Fernandez, caduto a metà gara, che avrebbe sicuramente potuto completare il poker di Noale viste le grandi difficoltà nell gestione delle gomme da parte delle Ducati. Ciò nonostante, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio finiscono in top 5, mentre Marc Marquez, dopo la solita partenza arrembante, va in crisi profonda e viene superato nel finale anche da Pedro Acosta (KTM), Joan Mir (Honda) e Franco Morbidelli (Ducati). Termina infine nono l'iberico, ma peggio di lui fa il compagno Pecco Bagnaia, che scattava 16° e dopo un buon abbrivio al via (era risalito di un paio di posizioni), crolla praticamente subito finendo 17°, davanti ai soli tester Espargaro e Fernandez e a Cal Crutchlow. Meglio di lui Moreira, Binder, Marini, Miller, Quartararo, Bastianini e Rins, che occupano le posizioni dalla 10 alla 16. In virtù di questi risultati, la classifica parla proprio come il podio di questa Sprint, con Martin che comanda con 17 punti di margine su Ogura e 19 su Bezzecchi.

La gara. Martin guida la tripletta Aprilia, crisi Ducati Lenovo

Al via scatta benissimo Jorge Martin che mantiene la prima posizione su Ogura e Di Giannantonio! Bezzecchi risale anch'esso una posizione con Fernanedez che scivola in sesta piazza dietro anche a Marquez. All'inizio del secondo giro Marquez fa la sua mossa e passa Bezzecchi, mentre cadono Crutchlow (che torna in sella) e Lecuona (ottimo 11° al momento dell'errore). Al quarto giro cade pure Raul Fernandez, cedendo la sua posizione ad Alex Marquez. Le posizioni di testa restano statiche nella prima parte di gara, con Martin che allunga un po' sulla coppia Ogura-Diggia e poi sul terzetto composto dai due Marquez e da Bezzecchi. Lontano, in 7° piazza, Acosta, seguito da Mir, Morbidelli e Quartararo. Al quinto giro Bez, che sembrava in difficoltà, mette la freccia e passa Marc Marquez, ma è lontano 2'' dal podio virtuale. Diggia, però, commette un errore, si stacca da Ogura - che invece mete nel mirino Martin - e sente Bez arrivargli alle spalle. Il duello italiano dura pochi istanti, con Bezzecchi che a 4 giri dal termine si prende il podio virtuale e prosegue, mentre le Ducati - tutte - affrtontano un bel calo, tranne quella di Alex Marquez che supera Marc e si mette in quinta posizione. Mentre Martin riesce a riallungare su Ogura e Bez non si avvicina al giapponese, il podio tutto Aprilia va a cristallizzarsi a 2 giri dalla fine. Da decidere, invece, le posizioni delle Ducati, con Diggia minacciato da Alex Marquez e con Marc attaccato dal rimontante Acosta. Mir e Morbidelli navigano nei punti. Arriva presto la bandiera a scacchi e Martin vince la sua ennesima Sprint, davanti a Ogura e Bezzecchi, allungando in testa al mondiale. Alex Marquez si prende la quarta posizione superando Diggia, così come Acosta, Mir e Morbidelli passano un Marc Marquez in totale crisi, nono alla fine. Peggio di lui, forse, solo Bagnaia, addirittura 17° alla fine.

Risultati Gara Sprint MotoGP Gran Bretagna 2026

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