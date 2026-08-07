MotoGP Gran Bretagna 2026, FP1. Alex Marquez vola, Bezzecchi ottimo secondo

Alex Marquez riparte da dove aveva lasciato il suo rapporto speciale con Silverstone, chiudendo davanti a tutti la prima sessione di prove libere del Gran Premio della Gran Bretagna 2026. Il pilota del Gresini Racing, vincitore di due delle ultime tre Sprint disputate sul circuito britannico, ha fermato il cronometro sull'1:58.692, un tempo ancora lontano dal record della pista ma già interessante considerando le condizioni insolitamente calde, con l'asfalto arrivato intorno ai 40°C. Alle sue spalle si è messo in grande evidenza Marco Bezzecchi, secondo a soli 173 millesimi nonostante il rientro dopo le operazioni alla clavicola sinistra e al ginocchio sinistro: il pilota Aprilia ha completato appena 13 giri, senza quindi forzare eccessivamente sul piano fisico, ma ha mostrato subito un ottimo passo. Terzo Pedro Acosta, staccato di 282 millesimi, anche se lo spagnolo della KTM ha ottenuto il suo miglior tempo montando una coppia di gomme medie nuove nel finale, dopo essere anche incappato in una caduta piuttosto veloce alla curva 15, fortunatamente senza conseguenze. Acosta è stato inoltre l'unico pilota su una moto non italiana capace di entrare nella top 10. Quarto posto per Raul Fernandez, fresco di rinnovo con Trackhouse fino al 2028 e anche lui aiutato da una gomma anteriore nuova, davanti alle Ducati di Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez, rispettivamente quinto e sesto: entrambi hanno invece proseguito il lavoro con pneumatici usati fino alla bandiera a scacchi, con il campione del mondo in carica apparso piuttosto prudente e attento a valutare la propria condizione fisica su un circuito particolarmente impegnativo.

Bagnaia chiude la top 10, Razgatlioglu ultimo

La seconda metà della top 10 si apre con Ai Ogura, settimo grazie a un ultimo giro realizzato con gomme nuove, soft all'anteriore e media al posteriore, davanti al leader del Mondiale Jorge Martin, ottavo a 680 millesimi dalla vetta. Nono Franco Morbidelli, mentre Pecco Bagnaia ha chiuso decimo a 954 millesimi: anche nel suo caso le condizioni fisiche saranno da tenere sotto osservazione nel corso del weekend, visto che durante la pausa estiva il piemontese si è sottoposto a un intervento per risolvere un problema di sindrome compartimentale al braccio destro. Subito fuori dai primi dieci c'è la migliore Honda, quella di Joan Mir, undicesimo davanti a Brad Binder e Luca Marini, mentre Enea Bastianini è 14° e Fabio Quartararo 15°, migliore delle Yamaha nonostante abbia perso qualche minuto a inizio turno per un problema a un sensore della ruota anteriore. Sedicesimo Iker Lecuona, chiamato dal Gresini Racing a sostituire l'infortunato Fermin Aldeguer, mentre Pol Espargaro, al posto di Maverick Vinales sulla KTM Tech3, non è andato oltre il 21° tempo. Ancora più complicato l'avvio di Toprak Razgatlioglu, ultimo in 2:01.043 con un ritardo di ben 2,351 secondi da Alex Marquez, oltre un secondo dalla Yamaha ufficiale di Quartararo e circa mezzo secondo anche dal collaudatore Augusto Fernandez: un distacco che fotografa bene le difficoltà incontrate dal turco nei primi chilometri del weekend britannico.

Risultati Prove Libere MotoGP Gran Bretagna 2026

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