Aprilia riparte da Silverstone: Bezzecchi torna, Martin difende la leadership

La pausa estiva è finita e Aprilia Racing si prepara al dodicesimo appuntamento della stagione, in programma a Silverstone, con entrambi i suoi piloti. Jorge Martin arriva nel Regno Unito da leader del Mondiale con 208 punti e con l’obiettivo di confermare il livello mostrato nella prima parte del campionato, mentre Marco Bezzecchi torna nel paddock dopo tre settimane di stop. Il riminese aveva saltato il GP di Germania per la frattura alla clavicola sinistra rimediata nella Q2 del Sachsenring e, prima di poter scendere in pista, dovrà superare il controllo della commissione medica anche alla luce dell’operazione alla spalla e dell’intervento di pulizia al ginocchio sinistro. Il suo rientro rappresenta una delle notizie più attese del weekend, su un circuito veloce e tecnico che presenta dieci curve a destra, otto a sinistra e lunghi rettilinei.

Martin rilancia la sfida, Bezzecchi: “Non sono ancora al 100%”

Martin ha raccontato di aver sfruttato la sosta per recuperare energie e allenarsi, completando anche una lunga sfida in bicicletta insieme agli amici. “Non vedo l’ora di tornare in pista con la mia Aprilia e di lavorare di nuovo insieme al mio team. Ci aspetta una seconda parte di stagione entusiasmante, nella quale cercheremo di dare il massimo”, ha spiegato lo spagnolo, aggiungendo di avere ottimi ricordi di Silverstone. Più prudente Bezzecchi, consapevole di dover prima ricevere il via libera dei medici: “Sono contento di tornare, ma prima di tutto dovrò sottopormi alla visita di controllo per avere il fit per correre. È stata una pausa estiva molto diversa da come me l’ero immaginata, però sono davvero felice di tornare a gareggiare”. Il pilota italiano ha ammesso di non essere ancora nella condizione ideale, ma ha sottolineato che la voglia di risalire sulla RS-GP26 è già fortissima: “Spero di riuscire a stare bene, so di non essere ancora al 100%, ma la voglia di tornare è veramente tanta”.

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