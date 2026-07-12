Bezzecchi operato con successo: Aprilia punta al rientro a Silverstone

Dopo il violento highside nelle qualifiche del GP di Germania, Marco Bezzecchi è stato sottoposto con successo all'intervento chirurgico per ridurre e stabilizzare la frattura scomposta della clavicola sinistra. Il pilota Aprilia, costretto a saltare sia la Sprint sia il Gran Premio del Sachsenring, è rientrato immediatamente in Italia, dove è stato operato dal dottor Giuseppe Porcellini presso l'Ospedale Universitario di Sassuolo. L'obiettivo della casa di Noale è ora quello di recuperare il romagnolo in tempo per il GP di Gran Bretagna, in programma a Silverstone dal 7 al 9 agosto, primo appuntamento dopo la pausa estiva.

Successful surgery for Marco Bezzecchi in Italy ❤️‍🩹



Wishing the #72 a speedy recovery! #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/ny17mFnqU2 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 12, 2026

Aprilia: ''Auspichiamo di avere Marco fit per Silverstone''

Aprilia ha confermato l'esito positivo dell'operazione attraverso una nota ufficiale: ''Marco Bezzecchi è stato operato con successo dal Dottor Giuseppe Porcellini presso l'Ospedale Universitario di Sassuolo, la frattura della clavicola sinistra è stata ridotta e stabilizzata. Sebbene sia ancora presto per definire i tempi di recupero, auspichiamo di avere Marco Bezzecchi fit per il prossimo Gran Premio di Silverstone, in programma a inizio agosto. La prognosi verrà comunque sciolta nei prossimi giorni, in base all'evoluzione del quadro clinico.'' I prossimi controlli medici saranno quindi determinanti per stabilire quando il pilota potrà tornare in sella alla RS-GP, in una fase della stagione che potrebbe rivelarsi decisiva per le sue ambizioni iridate.

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Pubblicato da Simone Valtieri, 12/07/2026