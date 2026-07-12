Bezzecchi operato con successo: Aprilia punta al rientro a Silverstone

Dopo il violento highside nelle qualifiche del GP di Germania, Marco Bezzecchi è stato sottoposto con successo all'intervento chirurgico per ridurre e stabilizzare la frattura scomposta della clavicola sinistra. Il pilota Aprilia, costretto a saltare sia la Sprint sia il Gran Premio del Sachsenring, è rientrato immediatamente in Italia, dove è stato operato dal dottor Giuseppe Porcellini presso l'Ospedale Universitario di Sassuolo. L'obiettivo della casa di Noale è ora quello di recuperare il romagnolo in tempo per il GP di Gran Bretagna, in programma a Silverstone dal 7 al 9 agosto, primo appuntamento dopo la pausa estiva.
Successful surgery for Marco Bezzecchi in Italy ❤️🩹— MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 12, 2026
Wishing the #72 a speedy recovery! #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/ny17mFnqU2
Aprilia: ''Auspichiamo di avere Marco fit per Silverstone''
Aprilia ha confermato l'esito positivo dell'operazione attraverso una nota ufficiale: ''Marco Bezzecchi è stato operato con successo dal Dottor Giuseppe Porcellini presso l'Ospedale Universitario di Sassuolo, la frattura della clavicola sinistra è stata ridotta e stabilizzata. Sebbene sia ancora presto per definire i tempi di recupero, auspichiamo di avere Marco Bezzecchi fit per il prossimo Gran Premio di Silverstone, in programma a inizio agosto. La prognosi verrà comunque sciolta nei prossimi giorni, in base all'evoluzione del quadro clinico.'' I prossimi controlli medici saranno quindi determinanti per stabilire quando il pilota potrà tornare in sella alla RS-GP, in una fase della stagione che potrebbe rivelarsi decisiva per le sue ambizioni iridate.
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.