MotoGP 2026

Bezzecchi operato con successo: Aprilia punta al rientro a Silverstone

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43 minuti fa - Intervento riuscito, la casa di Noale guarda già al GP di Gran Bretagna

Marco Bezzecchi operato con successo alla clavicola sinistra dopo la caduta del Sachsenring. Aprilia spera di riaverlo in pista già a Silverstone dopo la pausa estiva

Dopo il violento highside nelle qualifiche del GP di Germania, Marco Bezzecchi è stato sottoposto con successo all'intervento chirurgico per ridurre e stabilizzare la frattura scomposta della clavicola sinistra. Il pilota Aprilia, costretto a saltare sia la Sprint sia il Gran Premio del Sachsenring, è rientrato immediatamente in Italia, dove è stato operato dal dottor Giuseppe Porcellini presso l'Ospedale Universitario di Sassuolo. L'obiettivo della casa di Noale è ora quello di recuperare il romagnolo in tempo per il GP di Gran Bretagna, in programma a Silverstone dal 7 al 9 agosto, primo appuntamento dopo la pausa estiva.

Aprilia: ''Auspichiamo di avere Marco fit per Silverstone''

Aprilia ha confermato l'esito positivo dell'operazione attraverso una nota ufficiale: ''Marco Bezzecchi è stato operato con successo dal Dottor Giuseppe Porcellini presso l'Ospedale Universitario di Sassuolo, la frattura della clavicola sinistra è stata ridotta e stabilizzata. Sebbene sia ancora presto per definire i tempi di recupero, auspichiamo di avere Marco Bezzecchi fit per il prossimo Gran Premio di Silverstone, in programma a inizio agosto. La prognosi verrà comunque sciolta nei prossimi giorni, in base all'evoluzione del quadro clinico.'' I prossimi controlli medici saranno quindi determinanti per stabilire quando il pilota potrà tornare in sella alla RS-GP, in una fase della stagione che potrebbe rivelarsi decisiva per le sue ambizioni iridate.

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Pubblicato da Simone Valtieri, 12/07/2026
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Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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