MotoGP Gran Bretagna 2026. Pole di Martin! Tris Aprilia in prima fila

Aprilia fa la voce grossa nelle qualifiche del Gran Premio della Gran Bretagna e monopolizza completamente la prima fila di Silverstone. A conquistare la pole è Jorge Martin, che proprio sotto la bandiera a scacchi firma il nuovo record del circuito in 1'56''160, diventando l'ottavo poleman diverso nelle ultime otto edizioni disputate sulla pista britannica. Il leader del Mondiale precede di appena 21 millesimi Raul Fernandez, fresco di rinnovo con Trackhouse e a lungo virtualmente in pole, mentre Ai Ogura completa un'incredibile prima fila tutta RS-GP. A interrompere il dominio Aprilia è Fabio Di Giannantonio, quarto e miglior pilota Ducati davanti a un ottimo Marco Bezzecchi, quinto al rientro dopo gli interventi a clavicola e ginocchio. Seguono le due Desmosedici dei fratelli Marquez, con Marc sesto per appena 12 millesimi su Alex: il campione del mondo era stato il più veloce dopo il primo run, ma non è riuscito a migliorarsi nel secondo tentativo. Ottavo Franco Morbidelli davanti a Pedro Acosta, mentre sorprende ancora Iker Lecuona, decimo con la Ducati Gresini sulla quale sostituisce Fermin Aldeguer. Chiudono la quarta fila Jack Miller e Joan Mir.

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Bagnaia ancora in difficoltà, Quartararo fuori per 0''05!

La Q1 ha invece regalato l'ennesima doccia fredda a Francesco Bagnaia, incapace di trovare il feeling necessario con la Desmosedici GP e soltanto sesto nella sessione, risultato che lo costringerà a partire addirittura dalla 16ª posizione, la peggiore qualifica della sua stagione. Il piemontese, ancora alle prese con il recupero dall'intervento all'avambraccio effettuato durante la pausa estiva, ha continuato a mostrare difficoltà soprattutto in frenata e ha chiuso in 1'57''891, a oltre sette decimi da Franco Morbidelli, autore del miglior tempo della Q1. Insieme al pilota VR46 è passato in Q2 proprio Lecuona, che con un 1'57''383 ha beffato Fabio Quartararo per appena 50 millesimi. Il francese scatterà quindi 13°, davanti alle Honda di Diogo Moreira e Luca Marini. Alle spalle di Bagnaia troviamo Alex Rins, Brad Binder ed Enea Bastianini, soltanto 19°, mentre Cal Crutchlow precede Pol Espargaro, Toprak Razgatlioglu e Augusto Fernandez. Per Ducati il contrasto è netto: cinque Desmosedici nelle prime dieci posizioni, ma proprio la moto ufficiale di Bagnaia resta clamorosamente fuori dalla Q2

Risultati Qualifiche MotoGP Gran Bretagna 2026

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