MotoGP Gran Bretagna 2026, le pagelle di Silverstone

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Le pagelle del Gran Premio della Gran Bretagna a Silverstone. Raul Fernandez un pazzo, ma ha ragione lui! Bezzecchi commovente, Martin impreciso ma concreto. Alex Marquez miglior Ducati, Marc ancora in ombra. Acosta e Diggia promossi, Bagnaia bocciatissimo. Tutte le pagelle del GP britannico le trovate qui sotto!
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RAUL FERNANDEZ - VOTO 10 - Scatta forte al via e se ne va. Gli hanno dato del pazzo con questa pista usurante, ma i pazzi, a volte, sono tali solo per chi non li capisce. Fenomenale!
JORGE MARTIN - VOTO 9 - La vittoria la perde in partenza, quando l'abbassatore resta giù e scivola indietro. Poi recupera, passa Bez ma ormai Raul è imprendibile. Allunga nel mondiale
MARCO BEZZECCHI - 9,5 - Commovente. A 3 settimane dall'intervento alla spalla resiste fino all'ultimo giro ad Alex Marquez prendendosi un podio che ha del surreale! Bez is back!
ALEX MARQUEZ - VOTO 8 - Oggi Ducati in difficoltà, lui tratta le gomme meglio dei suoi colleghi, ma commette qualche errorino, che - a conti fatti - gli costa il podio. Però è bravo.
PEDRO ACOSTA - VOTO 8 - Va sempre oltre i limiti della moto, e oggi quei limiti erano più alti. Ma lui è là a lottare coi Marquez e con Diggia, a cui chiude la porta in faccia nel finale.
FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 7 - Problemi al via con l'adattatore, poi gara d'attesa. Nel finale risale e passa Marc Marquez, ma non riesce a replicare allo ''staccatore'' Acosta.
MARC MARQUEZ - 6,5 - Non male come ieri, ma anche oggi dimostra che per il box Lenovo non è stato un weekend facile. Parte forte, è terzo, poi quarto, quinto, sesto... e settimo.
AI OGURA - VOTO 4 - Era settimo dopo una partenza difficile, stava iniziando proprio a metà gara a iniziare la sua solita rimonta, ma finisce nella ghiaia e getta via tanti punti.
FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 2 - Quando usiamo voti così bassi è perché vogliamo bene a chi li prende, e sappiamo che vale molto di più. Non ha girato nulla, poi cade pure.
I voti degli altri
BRAD BINDER - VOTO 7 - Partiva 18° e tra sorpassi e cadute è giunto 9°, primo degli altri.
LUCA MARINI - VOTO 6,5 - Gara complicata per le Honda, alla fine è il migliore dei suoi.
DIOGO MOREIRA - VOTO 6 - Non arriva lontano da Marini, buona gara per il brasiliano.
FRANCO MORBIDELLI - VOTO 5 - Ieri top, oggi flop, a metà gara crolla da P8 a P12.
FABIO QUARTARARO - VOTO 6 - Al solito, i migliore con una Yamaha. Attende il 2027.
JACK MILLER - VOTO 5,5 - Scattava in P11, ma ha iniziato a scivolare indietro presto.
POL ESPARGARO - VOTO 6,5 - Torna in sella e se la gioca, portando a casa un punticino
AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 6 - Fa il suo lavoro e port a casa lamoto, sfiora i punti.
TOPRAK RAZGATLIOGLU - VOTO 4 - Non è il Toprak che conosciamo, lotta coi tester.
CAL CRUTCHLOW - VOTO 4 - A questo giro non fa il suo, dopo 7 giri cade dalle retrovie.
ENEA BASTIANINI - VOTO 4 - Aveva recuperato qualche posizione ma è fuori dopo 5 giri.
IKER LECUONA - VOTO 4 - Stava facendo un bella gara, ma anche lui è finito per terra.
JOAN MIR e ALEX RINS - VOTO SV - La TV non ci ha mostrato il loro incidente. Chi dei due l'ha provocato muterà il suo Senza Voto in un brutto voto, a seconda della dinamica.
Johan Zarco, Maverick Vinales e Fermin Aldeguer non partecipano alla gara perché infortunati, sostituiti da Cal Crutchlow, Pol Espargaro e Iker Lecuona
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Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.