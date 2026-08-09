MotoGP 2026

MotoGP Gran Bretagna 2026. Fernandez trionfa a Silverstone! Bez, podio incredibile!

Avatar di Simone Valtieri,

16 ore fa - Raul Fernandez va in fuga e trionfa a Silverstone davanti a Martin e a Bezzecchi

Raul Fernandez va in fuga e trionfa a Silverstone davanti a Martin e a un Bezzecchi generosissimo, che tiene dietro Alex Marquez nel finale. Tripletta Aprilia!
Benvenuto nello Speciale MOTOGP GRAN BRETAGNA 2026, composto da 5 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario MOTOGP GRAN BRETAGNA 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Aprilia completa un weekend praticamente perfetto a Silverstone piazzando tre RS-GP sul podio del GP di Gran Bretagna. A vincere il Gran Premio della Gran Bretagna è Raul Fernandez, autore di una gara impeccabile dal primo all'ultimo giro dopo la caduta nella Sprint. Lo spagnolo del Trackhouse Racing impone subito un ritmo altissimo, costruisce nella fase centrale un margine superiore ai quattro secondi e gestisce senza affanni il ritorno degli inseguitori, centrando così la seconda vittoria della carriera in MotoGP dopo Phillip Island 2025. Alle sue spalle chiude Jorge Martin, penalizzato al via da un problema all'abbassatore della RS-GP rimasto inserito alla prima curva, ma poi capace di risalire fino alla seconda posizione e di consolidare la leadership iridata. Il campione del mondo 2024 lascia Silverstone con 31 punti di vantaggioinclassifica su MarcoBezzecchi, terzo al traguardo dopo una prestazione di grande carattere al rientro dagli interventi alla clavicola e al ginocchio.

Bezzecchi resiste ad Alex, Marc Marquez soltanto settimo

Proprio Bezzecchi è stato uno dei grandi protagonisti del finale. Dopo aver ceduto la seconda posizione a Martin e poi la terza ad Alex Marquez, il romagnolo ha approfittato di un errore dello spagnolo alla curva 1 per tornare sul podio e ha poi resistito fino alla bandiera a scacchi, arrivando addirittura a firmare il proprio giro più veloce al 18° dei 20 passaggi. Alex si è così dovuto accontentare del quarto posto davanti alla KTM di Pedro Acosta e alla Ducati di Fabio Di Giannantonio. Ancora più indietro Marc Marquez, settimo dopo essere stato competitivo nelle prime fasi e aver poi perso progressivamente terreno con il consumo delle gomme. Completano la top 10 Brad Binder, Luca Marini e Diogo Moreira. Giornata invece da dimenticare per Francesco Bagnaia, caduto mentre si trovava nelle retrovie, e per Ai Ogura, finito anch'egli fuori gara. Con la vittoria di Fernandez, Aprilia può inoltre celebrare un dato significativo: tutti e quattro i suoi piloti hanno vinto almeno un Gran Premio nel corso della stagione 2026.

Griglia di Partenza MotoGP Gran Bretagna 2026

Risultati Gran Premio MotoGP Gran Bretagna 2026

VEDI ANCHE
MotoGP Gran Bretagna 2026, la cronaca della gara sprint
MotoGP Gran Bretagna 2026. Martin trionfa nella Sprint su Ogura e Bezzecchi
MotoGP Gran Bretagna 2026, la cronaca delle qualifiche
MotoGP Gran Bretagna 2026. Pole di Martin! Tris Aprilia in prima fila
MotoGP 2026: classifica piloti, costruttori e team
MotoGP 2026: classifica piloti, costruttori e team
Tags
apriliasilverstonemotogp 2026marco bezzecchiJorge MartinRaul Fernandez

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

Gli articoli di Simone

MotoGP Gran Bretagna 2026