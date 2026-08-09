MotoGP Gran Bretagna 2026. Fernandez trionfa a Silverstone! Bez, podio incredibile!

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Aprilia completa un weekend praticamente perfetto a Silverstone piazzando tre RS-GP sul podio del GP di Gran Bretagna. A vincere il Gran Premio della Gran Bretagna è Raul Fernandez, autore di una gara impeccabile dal primo all'ultimo giro dopo la caduta nella Sprint. Lo spagnolo del Trackhouse Racing impone subito un ritmo altissimo, costruisce nella fase centrale un margine superiore ai quattro secondi e gestisce senza affanni il ritorno degli inseguitori, centrando così la seconda vittoria della carriera in MotoGP dopo Phillip Island 2025. Alle sue spalle chiude Jorge Martin, penalizzato al via da un problema all'abbassatore della RS-GP rimasto inserito alla prima curva, ma poi capace di risalire fino alla seconda posizione e di consolidare la leadership iridata. Il campione del mondo 2024 lascia Silverstone con 31 punti di vantaggioinclassifica su MarcoBezzecchi, terzo al traguardo dopo una prestazione di grande carattere al rientro dagli interventi alla clavicola e al ginocchio.
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Bezzecchi resiste ad Alex, Marc Marquez soltanto settimo
Proprio Bezzecchi è stato uno dei grandi protagonisti del finale. Dopo aver ceduto la seconda posizione a Martin e poi la terza ad Alex Marquez, il romagnolo ha approfittato di un errore dello spagnolo alla curva 1 per tornare sul podio e ha poi resistito fino alla bandiera a scacchi, arrivando addirittura a firmare il proprio giro più veloce al 18° dei 20 passaggi. Alex si è così dovuto accontentare del quarto posto davanti alla KTM di Pedro Acosta e alla Ducati di Fabio Di Giannantonio. Ancora più indietro Marc Marquez, settimo dopo essere stato competitivo nelle prime fasi e aver poi perso progressivamente terreno con il consumo delle gomme. Completano la top 10 Brad Binder, Luca Marini e Diogo Moreira. Giornata invece da dimenticare per Francesco Bagnaia, caduto mentre si trovava nelle retrovie, e per Ai Ogura, finito anch'egli fuori gara. Con la vittoria di Fernandez, Aprilia può inoltre celebrare un dato significativo: tutti e quattro i suoi piloti hanno vinto almeno un Gran Premio nel corso della stagione 2026.
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Griglia di Partenza MotoGP Gran Bretagna 2026
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Risultati Gran Premio MotoGP Gran Bretagna 2026
A stunning first win of 2026 for @25RaulFernandez with @88jorgemartin and Bezzecchi on the podium 👏#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/jeI3NTy8XU— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 9, 2026
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Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.