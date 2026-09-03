MotoGP 2027, definito il precampionato: test a Sepang e Buriram prima del via

La nuova era della MotoGP comincia a prendere forma anche nel calendario. Sono state ufficializzate le date dei test precampionato 2027, particolarmente importanti perché squadre e piloti dovranno lavorare sulle nuove moto da 850 cc e adattarsi agli pneumatici Pirelli. Il primo appuntamento dell'anno sarà a Sepang, dove il 29 e 30 gennaio si svolgerà lo Shakedown riservato ai collaudatori, ai rookie e agli eventuali piloti ammessi dalle concessioni. L'appuntamento sarà immediatamente seguito dal primo test collettivo: tutti i titolari scenderanno infatti in pista sul circuito malese il 31 gennaio e 1° febbraio, con entrambe le sessioni ridotte a due giornate. Dopo appena cinque giorni di pausa, il paddock si trasferirà a Buriram per il secondo e ultimo test ufficiale, in programma il 6 e 7 febbraio sullo stesso tracciato che meno di un mese più tardi ospiterà l'apertura del Mondiale. In realtà, però, il primo assaggio della rivoluzione tecnica arriverà già il 1° dicembre 2026 a Valencia, quando le nuove formazioni potranno provare per la prima volta le 850 cc nel tradizionale test successivo alla conclusione del campionato.

Season Launch 2027, Rio de Janeiro. Credits: MotoGP.com

Da Rio a Buriram, poi scatta il Mondiale

Conclusi i test, le moto resteranno ferme per quasi un mese prima dell'inizio delle gare, ma nel frattempo ci sarà spazio per il grande evento di presentazione della stagione. Il 21 febbraio MotoGP celebrerà il Season Launch 2027 sulla spiaggia di Botafogo a Rio de Janeiro, portando squadre e piloti nel cuore della città brasiliana. Il primo semaforo verde dell'anno arriverà invece due settimane più tardi: dal 5 al 7 marzo il Chang International Circuit di Buriram ospiterà per il terzo anno consecutivo il GP di Thailandia inaugurale. Definito anche il programma delle categorie inferiori, interamente concentrato a Jerez: la Moto2 avrà un test privato il 16 e 17 febbraio e quello ufficiale il 20 e 21, mentre la Moto3 scenderà in pista per il proprio test ufficiale il 18 e 19 febbraio. Un precampionato particolarmente delicato, dunque, soprattutto per la MotoGP: con moto, pneumatici e regolamenti profondamente rinnovati, le sole quattro giornate di test ufficiali a Sepang e Buriram avranno un peso ancora maggiore del solito.

MotoGP 2027: tutte le date del precampionato

Data Appuntamento Circuito / Località 1 dicembre 2026 Test di Valencia Valencia 29-30 gennaio 2027 MotoGP Shakedown Test Sepang 31 gennaio-1 febbraio MotoGP Sepang Test Sepang 6-7 febbraio MotoGP Buriram Test Buriram 16-17 febbraio Moto2 Private Test Jerez 18-19 febbraio Moto3 Official Test Jerez 20-21 febbraio Moto2 Official Test Jerez 21 febbraio MotoGP Season Launch Rio de Janeiro 5-7 marzo GP Thailandia – primo GP 2027 Buriram

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