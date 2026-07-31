MotoGP 2027, si riparte ancora dalla Thailandia: Buriram inaugurerà la nuova 850cc

La MotoGP ha ufficializzato che il Mondiale 2027 scatterà dal 5 al 7 marzo a Buriram. Sarà la prima gara della nuova era tecnica con le moto da 850 cc

La MotoGP ha ufficializzato che sarà ancora una volta la Thailandia ad aprire la stagione 2027. Il Chang International Circuit di Buriram ospiterà infatti il primo Gran Premio del nuovo campionato dal 5 al 7 marzo 2027, segnando per il terzo anno consecutivo l'avvio del Mondiale. L'appuntamento avrà però un significato storico ancora più importante, perché rappresenterà il debutto assoluto delle nuove moto da 850 cc, protagoniste del nuovo ciclo regolamentare valido dal 2027 al 2031. Dopo il successo delle edizioni inaugurali del 2025 e del 2026, la MotoGP ha quindi confermato la fiducia nel circuito thailandese, ormai diventato uno degli eventi di riferimento del calendario grazie al crescente entusiasmo del pubblico locale.

Sfida dei Tuk-Tuk al GP di Tailandia: tre ruote scatenati sul circuito di Buriram

Buriram apre la nuova era della MotoGP

La scelta di Buriram arriva anche sulla scia del successo registrato nell'ultima edizione del Gran Premio, che ha visto Marco Bezzecchi conquistare una storica vittoria per Aprilia davanti al pubblico record di 228.228 spettatori nel corso del weekend. Un dato che conferma la crescente importanza del mercato asiatico per il Motomondiale. ''Ospitare l'apertura della stagione per il terzo anno consecutivo è la dimostrazione della straordinaria collaborazione costruita con la Thailandia e della passione dei suoi tifosi'', ha dichiarato il CEO del MotoGP Group, Carmelo Ezpeleta. ''Buriram ha sempre offerto uno degli eventi migliori del calendario ed è il luogo ideale per lanciare la nuova era tecnica della MotoGP. La prima gara con il regolamento 2027 segnerà l'inizio di un capitolo entusiasmante per il nostro sport e siamo felici di iniziare questo viaggio proprio in Thailandia.''

VEDI ANCHE

Tags