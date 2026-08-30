MotoGP Aragona 2026, le pagelle del MotorLand

Le pagelle del Gran Premio di Aragona al MotorLand Aragon di Alcaniz. Acosta superlativo, Bezzecchi consistente, Marquez e Martin col freno tirato. Bagnaia e Quartararo, crisi senza fine. Aldeguer e Binder di rimonta! Tutte le pagelle dell'appuntamento iberico le trovate qui sotto!

MARC MARQUEZ - 10 - Come Austin, come il Sachsenring, Aragon è una pista Marquez, e pure se beffato al via dal Bez ha pazientato, è tornato, ha vinto senza mezze misure. Chapeau

PEDRO ACOSTA - VOTO 9 - Cosa fa lui con una KTM su una pista di motore è assurdo! Il sorpasso esterno su Bezzecchi, un capolavoro. Il prossimo anno si toglierà tante soddsifazioni

MARCO BEZZECCHI - 8,5 - Bene Bez, al via dipinge un capolavoro di traiettorie e tiene dietro Marquez, che poi però lo lo supera con Acosta. P3 buona su una pista non Aprilia.

ALEX MARQUEZ - VOTO 7 - Un po' sottotono, dopo la bella Sprint di ieri ci si aspettava sicuramente di più, e invece si plafona in quarta piazz a inizio gara, e lì resta fino alla fine.

JORGE MARTIN - VOTO 6,5 - Non una pista Aprilia, né la sua. Il solito super avvio da P5 a P2, poi però sfila fino di nuovo alla quinta. Limita i danni e resta leader, per ora, va bene.

FERMIN ALDEGUER - VOTO 7 - Rimonta dalla undicesima casella alla sesta posizione piuttosto in fretta, poi però non riesce ad avvicinare i top rider e resta nella terra di nessuno.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 6 - Dopo la caduta di ieri, la cosa positiva è essere arrivato al traguardo, certo la P7 non è il massimo ma mantiene acceso un lumicino iridato.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 4 - Forse meritava mezzo voto in più per il buon avvio, ma ripensando al weekend, la caduta di oggi è l'equivalente negativo della ciliegina sulla torta.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 6 - Non aveva fatto un'ottima partenza, da quarto a sesto, poi si è ritirato dopo sei giri per un problema alla frizione dell'Aprilia. La vetta iridata si allontana.

I voti degli altri

ENEA BASTIANINI - VOTO 7,5 - Bravo: da 16 a 8° dopo un bel duello finale con Moreira.

DIOGO MOREIRA - VOTO 7 - Il brasiliano ha preso le misure alla MotoGP, un'altra top 10!

BRAD BINDER - VOTO 7 - Al via va largo ed è 20° ma poi supera, sorpassa, rimonta: P10!

JACK MILLER - VOTO 7 - Non una brutta gara per il migliore pilota Yamaha de giorno.

JOAN MIR - VOTO 6,5 - Fatica a trovare il ritmo, lotta in mezzo al gruppo, alla fine è 12°

ALEX RINS - VOTO 6,5 - Non male neanche lui, da 19° a 13°, battagliando un bel po'.

LUCA MARINI - VOTO 6 - Partiva piuttosto indietro, alla fine il 14° posto va anche bene.

JOHANN ZARCO - VOTO 6,5 - Dopo 3 mesi, due Long Lap da scontare e zona punt: bravo.

POL ESPARGARO - VOTO 6 - Da 20° a 16° (più per ritiri altrui), ma alla fine fa il suo.

LORENZO SAVADORI - VOTO 6 - Chiamato all'ultimo al posto di Ogura, fa il suo lavoro.

FABIO QUARTARARO - VOTO 4 - Gara in altalena con caduta (solo metaforica) finale.

TOPRAK RAZGATLIOGLU - VOTO 4 - Qui ha scritto la storia, ma della Superbike. Male.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 4 - Eh niente, era a metà classifica quando è caduto.

Maverick Vinales e Ai Ogura non partecipano alla gara perché infortunati, sostituiti da Pol Espargaro e Lorenzo Savadori

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