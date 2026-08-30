MotoGP 2026

MotoGP Aragona 2026, le pagelle del MotorLand

Avatar di Simone Valtieri,

6 minuti fa - Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP di Aragona ad Alcaniz

Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP di Aragona ad Alcaniz: Marquez principe di Aragona, Acosta superlativo, Bezzecchi consistente
Benvenuto nello Speciale MOTOGP ARAGONA 2026, composto da 6 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario MOTOGP ARAGONA 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Le pagelle del Gran Premio di Aragona al MotorLand Aragon di Alcaniz. Acosta superlativo, Bezzecchi consistente, Marquez e Martin col freno tirato. Bagnaia e Quartararo, crisi senza fine. Aldeguer e Binder di rimonta! Tutte le pagelle dell'appuntamento iberico le trovate qui sotto!

Clicca qui per leggere la cronaca del GP di Aragona

MARC MARQUEZ - 10 - Come Austin, come il Sachsenring, Aragon è una pista Marquez, e pure se beffato al via dal Bez ha pazientato, è tornato, ha vinto senza mezze misure. Chapeau

PEDRO ACOSTA - VOTO 9 - Cosa fa lui con una KTM su una pista di motore è assurdo! Il sorpasso esterno su Bezzecchi, un capolavoro. Il prossimo anno si toglierà tante soddsifazioni

MARCO BEZZECCHI - 8,5 - Bene Bez, al via dipinge un capolavoro di traiettorie e tiene dietro Marquez, che poi però lo lo supera con Acosta. P3 buona su una pista non Aprilia.

ALEX MARQUEZ - VOTO 7 - Un po' sottotono, dopo la bella Sprint di ieri ci si aspettava sicuramente di più, e invece si plafona in quarta piazz a inizio gara, e lì resta fino alla fine.

JORGE MARTIN - VOTO 6,5 - Non una pista Aprilia, né la sua. Il solito super avvio da P5 a P2, poi però sfila fino di nuovo alla quinta. Limita i danni e resta leader, per ora, va bene.

FERMIN ALDEGUER - VOTO 7 - Rimonta dalla undicesima casella alla sesta posizione piuttosto in fretta, poi però non riesce ad avvicinare i top rider e resta nella terra di nessuno.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 6 - Dopo la caduta di ieri, la cosa positiva è essere arrivato al traguardo, certo la P7 non è il massimo ma mantiene acceso un lumicino iridato.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 4 - Forse meritava mezzo voto in più per il buon avvio, ma ripensando al weekend, la caduta di oggi è l'equivalente negativo della ciliegina sulla torta.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 6 - Non aveva fatto un'ottima partenza, da quarto a sesto, poi si è ritirato dopo sei giri per un problema alla frizione dell'Aprilia. La vetta iridata si allontana.

I voti degli altri

ENEA BASTIANINI - VOTO 7,5 - Bravo: da 16 a 8° dopo un bel duello finale con Moreira.

DIOGO MOREIRA - VOTO 7 - Il brasiliano ha preso le misure alla MotoGP, un'altra top 10!

BRAD BINDER - VOTO 7 - Al via va largo ed è 20° ma poi supera, sorpassa, rimonta: P10!

JACK MILLER - VOTO 7 - Non una brutta gara per il migliore pilota Yamaha de giorno.

JOAN MIR - VOTO 6,5 - Fatica a trovare il ritmo, lotta in mezzo al gruppo, alla fine è 12°

ALEX RINS - VOTO 6,5 - Non male neanche lui, da 19° a 13°, battagliando un bel po'.

LUCA MARINI - VOTO 6 - Partiva piuttosto indietro, alla fine il 14° posto va anche bene.

JOHANN ZARCO - VOTO 6,5 - Dopo 3 mesi, due Long Lap da scontare e zona punt: bravo.

POL ESPARGARO - VOTO 6 - Da 20° a 16° (più per ritiri altrui), ma alla fine fa il suo.

LORENZO SAVADORI - VOTO 6 - Chiamato all'ultimo al posto di Ogura, fa il suo lavoro.

FABIO QUARTARARO - VOTO 4 - Gara in altalena con caduta (solo metaforica) finale.

TOPRAK RAZGATLIOGLU - VOTO 4 - Qui ha scritto la storia, ma della Superbike. Male.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 4 - Eh niente, era a metà classifica quando è caduto.

Maverick Vinales e Ai Ogura non partecipano alla gara perché infortunati, sostituiti da Pol Espargaro e Lorenzo Savadori

VEDI ANCHE
MotoGP Aragona 2026, la cronaca della gara sprint
MotoGP Aragona 2026, Sprint Race: Marc e Alex Marquez beffano Bezzecchi al via, Bagnaia 11°
MotoGP 2026: classifica piloti, costruttori e team
MotoGP 2026: classifica piloti, costruttori e team
Tags
motorland aragonmotogp 2026pagelle motogpAlcaniz

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

Gli articoli di Simone

MotoGP Aragona 2026