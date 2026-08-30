MotoGP Aragona 2026: Marc Marquez re incontrastato poi Acosta e Bezzecchi, Bagnaia cade ancora

L'ottava meraviglia di Marc Marquez: dominio ad Aragon e 2° posto nel Mondiale! Acosta e Bezzecchi sul podio, Bagnaia in ghiaia

Non si può dire che, tra qualifiche e Sprint Race, gli avversari non c'abbiano provato. Ma sulla pista del GP di Aragona il verdetto è ancora una volta inequivocabile: il Motorland è regno di Marc Marquez. Davanti agli oltre 115mila spettatori accorsi ad Alcaniz, il campione del mondo ha incastonato l'ottava gemma della sua carriera sul tracciato spagnolo, imponendo un ritmo insostenibile per la concorrenza e prendendosi di forza la vittoria della gara lunga.

L'illusione di una battaglia per la prima posizione è durata soltanto per la prima metà di gara, finché l'indomito Pedro Acosta, che fino a quel momento aveva tenuto il ritmo di Marc, ha dovuto cedere il passo allo strapotere del binomio Marquez-Ducati, accontentandosi di una seconda piazza comunque d'oro per la KTM.

Il capolavoro di Acosta e il podio d'onore di Bezzecchi

A regalare lo spettacolo più puro della domenica è stato proprio il futuro ducatista: il numero 37 si è reso protagonista di una manovra da antologia al tornantino di curva-16, cogliendo l'attimo durante il duello tra Marquez e il poleman Marco Bezzecchi per sfilare il pilota italiano dell'Aprilia con un sorpasso magistrale all'esterno.

Dal canto suo, Bezzecchi chiude un weekend molto positivo, considerando le condizioni fisiche rese precarie da un problema al ginocchio di lungo corso. Partito meglio rispetto alla Sprint, il riminese ha risposto subito all'attacco iniziale di Marquez sfruttando un'esitazione dello spagnolo, rimasto con l'abbassatore attivato in curva-2 (video sopra).

La fuga del Bez è però durata soltanto pochi passaggi prima di subire il rientro della coppia composta da Marquez e Acosta, che lo hanno sorpassato in un'unica soluzione (video sopra). Il terzo posto finale gli permette tuttavia di limitare i danni nella generale, dove ora figura 3° a -24 dal leader Jorge Martín e ad appena 5 lunghezze dallo stesso Marc Marquez.

Martin limita i danni, Bagnaia cade di nuovo

Per Jorge Martin la gara domenicale si è rivelata la fotocopia del sabato: un quinto posto isolato, lontano dal passo dei primi ma utile per incamerare punti pesanti in un fine settimana dove non c'era il ritmo per lottare al vertice. Lo spagnolo lascia Alcaniz mantenendo un margine di 19 punti di vantaggio su Marquez nella classifica del Mondiale Piloti, aspettando piste più favorevoli.

Dalla quarta piazza di Alex Marquez a scendere, la top-10 viene completata da un solido Fermín Aldeguer (6° al rientro), Fabio Di Giannantonio (7°), Enea Bastianini (8°), Diogo Moreira (9°) e Brad Binder (10°, a confermare le discrete prestazioni della KTM).

Domenica da incubo, l'ennesima di questo periodo, per Francesco Bagnaia. Il torinese della Ducati, scattato dalla terza fila, è scivolato nella ghiaia al ''cavatappi'' dopo soli cinque giri, perdendo l'anteriore in uscita di curva con una dinamica identica a quella già vista a Silverstone. Un ritiro pesante che lascia il due volte campione del mondo in preda alla frustrazione per un feeling con la Desmosedici GP26 che continua a non arrivare.

Griglia di Partenza MotoGP Aragona 2026

It's going to be quite the fight later on with the #MotoGP grid looking like this 👀#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/SnuLLBGUdi — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 30, 2026

Risultati Gran Premio MotoGP Aragona 2026

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