MotoGP San Marino 2026. Marquez beffa Bezzecchi sul finale delle libere. Male Bagnaia

È subito Marc Marquez contro Marco Bezzecchi a Misano, teatro questo weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Il pilota Aprilia ha comandato per buona parte della prima sessione di prove libere del GP di San Marino, mostrando soprattutto un passo molto consistente, ma proprio a tempo scaduto Marquez ha piazzato la zampata con cui ha chiuso il venerdì mattina davanti a tutti. Il campione del mondo in carica ha fermato il cronometro sull'1'31''468, precedendo Bezzecchi di appena 6 centesimi tondi. Terzo posto per Raul Fernandez, risalito nel finale fino a 133 millesimi con l'unica Trackhouse presente dopo il forfait di Ai Ogura, seguito da Alex Marquez a 180 millesimi. Una classifica cortissima fotografa però meglio di qualsiasi altra cosa l'equilibrio della sessione: i primi otto sono racchiusi in appena 267 millesimi. Johann Zarco è quinto davanti a Pedro Acosta, scivolato alla curva 1 nelle prime fasi, Luca Marini è settimo e Jorge Martin ottavo, con il leader del Mondiale che ha utilizzato una gomma anteriore media nuova nell'ultimo run.

Bagnaia soltanto 18°, Quartararo riporta la Yamaha in top 10

Se davanti i distacchi sono minimi, il venerdì di Francesco Bagnaia è cominciato invece ancora una volta in salita. Neppure una Misano tradizionalmente favorevole al piemontese sembra aver cancellato le difficoltà delle ultime gare: Pecco ha concluso soltanto 18° in 1'32''461, a 993 millesimi dalla Ducati gemella di Marquez, precedendo solamente Joan Mir, Diogo Moreira e Alex Rins. Segnali più incoraggianti arrivano invece da Fabio Quartararo, nono e capace di riportare la Yamaha nella top 10 dopo alcuni weekend complicati, davanti a Fabio Di Giannantonio. Più indietro Franco Morbidelli, 13° nel suo ultimo GP italiano da pilota MotoGP, seguito dal debuttante Toprak Razgatlioglu e da Enea Bastianini, rispettivamente 14° e 15°. La prima indicazione del weekend resta comunque il duello annunciato tra Marquez e Bezzecchi: lo spagnolo ha conquistato il riferimento cronometrico proprio all'ultimo assalto, ma il passo mostrato dal pilota di casa con l'Aprilia promette una sfida decisamente più aperta di quanto il solo ordine della classifica possa suggerire.

Risultati Prove libere MotoGP San Marino 2026

The stage is set in Misano: 1-0 for @ducaticorse and @marcmarquez93 on Bez's home turf 💪



But it's very close across the board as one second covers the top 18 💨#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/zan2557GQo — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 11, 2026

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