MotoGP San Marino 2026. Marquez brucia Bezzecchi nella Sprint, terzo Martin

Marc Marquez vince la gara Sprint del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini e lo fa grazie a due elementi soprattutto: una partenza fulminea e un ritmo pazzesco. Alla prima curva, infatti, Marc sorprende Marco Bezzecchi, si mette davanti e comincia a martellare giri su giri sotto al piede dei 91 secondi. Bez resta attaccato, non perde mai del tutto la scia, a metà gara prova a tornare sotto ma Marquez sfrutta al meglio le sue gomme medie e transita sotto al traguardo finale con 1''068 di margine sull'italiano. Lo scorso anno fu Bez a vincere la Sprint, e poi arrivò dietro Marquez nella gara lunga, e chissà che quest'anno le cose non si possano ripetere all'inverso. Il pilota dell'Aprilia, infatti, ha commesso un solo piccolo errore, se di errore si può parlare: un abbrivio peggiore di qualche millesimo rispetto a Marc, quanto è bastato allo spagnolo per arrivare di slancio alla curva 1 e bruciarlo all'interno in staccata.

Bez accorcia su Martin. Bagnaia solo 13°

Da lì, in poi, il resto è storia. Bez si accontenta di 9 punticini e altri 2 recuperati sul suo compagno e leader del mondiale Jorge Martin, scattato bene (da quinto a quarto) e poi bravo a beffare (anche lui con la media al posteriore) Fabio Di Giannantonio (che invece montava la gomma soft), incrociando le traiettorie nella manovra sicuramente più bella della gara. Quarto posto per Diggia che riesce a limitare un ottimo Alex Marquez, scattato indietro e liberatosi nei primi giri di Pedro Acosta (KTM) e Fermin Aldeguer (Ducati, alla fine rispettivamente 6° e 8°), che battagliavano tra loro e si sono rallentati a vicenda. Ad approfittarne parzialmente anche Raul Fernandez (Aprilia), settimo finale, mentre un punticino lo porta a casa anche Luca Marini, nono con la sua Honda. Fuori dalla zona punti le altre due Honda, quelle di Johann Zarco e Diogo Moreira, e dal 12° in poi i più delusi di oggi: Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, sopravanzato quest'ultimo anche da Brad Binder nel finale. Caduto e tornato in sella Fabio Quartararo, ultimo in rimonta sulle retrovie, e alle spalle di Pol Espargaro (KTM), Jack Miller, Toprak Razagtlioglu, Alex Rins (tutti e tre Yamaha) e Joan Mir (Honda).

Risultati Gara Sprint MotoGP San Marino 2026

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