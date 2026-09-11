MotoGP San Marino 2026. Bezzecchi, pole storica a Misano! Marquez secondo

Bezzecchi è il primo e unico sotto i 90 secondi sulla pista di Misano. Pole per la sua Aprilia davanti alle ducati di Marquez e Aldeguer

Il primo uomo sulla faccia della terra a scendere sotto i 90 secondi al ''Santamonica'', oggi Marco Simoncelli di Misano Adriatico, risponde al nome di Marco e al cognome di Bezzecchi! Con 1:29.982 il pilota dell'Aprilia toglie il record della pista al suo amico Bagnaia e si prende una pole position siderale davanti al pubblico di casa, e domani scatterà dalla prima posizione al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Al suo fianco ci sarà il suo rivale numero 1, Marc Marquez, che ha un quarto settore migliore del Bez, ma solo quello. Negli altri tre settori, infatti, Bez è inavvicinabile da chiunque, soprattutto nel terzo, dove costruisce questo storico record! In prima fila con l'Aprilia numero 72 e la Ducati numeri 93 scatterà l'altra Ducati, quella del team Gresini Racing guidata dall'iberico Fermin Aldeguer, proveniente dalla Q1.

A 1:29.982! 🔥⏱️



Bezzecchi licks the stamp and sends a new all-time lap record 🚀#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/26nI6Qjzhn — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 12, 2026

Caselle pari per gli italiani: 4° Diggia, 6° Marini, 8° Morbidelli

Apre la seconda fila Fabio Di Giannantonio, che fa in tempo a mettere lì un tempo buono per la quarta posizione prima di finire nella ghiaia nel corso del suo secondo run. 4 i decimi di ritardo per lui, quasi 6 invece quelli incassati da Jorge Martin, che però potrà sfruttare la quinta casella per una delle sue proverbiali partenze a fionda. Con loro c'è anche Luca Marini, che questa pista la conosce a menadito e riesce a portare una Honda in sesta posizione: applausi. Terza fila per Pedro Acosta con la KTM, Franco Morbidelli (Ducati), che non trova il giro perfetto dopo un ottimo venerdì, e Alex Marquez, caduto ben due volte nel corso della Q2, una volta per run. Quarta fila, infine, per Raul Fernandez (Aprilia), Johann Zarco (Honda) e Pol Espargaro (KTM).

Bagnaia, il feeling non c'è: 14°. Bastianini 16°

Dalla Q1 erano stati promossi alla fase decisiva gli spagnoli Fernandez e Aldeguer, separati da 42 millesimi, mentre sono 2 e mezzo i decimi che tengono fuori Fabio Quartararo e la sua Yamaha dalla Q2, comunque un risultato discreto per il pilota francese. Male, male, e ancora male, invece, Francesco Bagnaia, che trova un giro discreto in avvio di sessione, e poi non riesce a migliorare durante il secondo run, abortendo ben tre giri consecutivi per piccole sbavature, segno che il feeling con la sua Ducati è più lontano che mai. Con Fabio e Pecco scatterà in quinta fila anche il brasiliano Diogo Moreira (Honda), mentre in sesta ci saranno Enea Bastianini (KTM), Joan Mir (Honda) e Jack Miller (Yamaha). Male anche Brad Binder, che apre la settima fila e incassa oltre un secondo da Fernandez, così come le due Yamaha di Alex Rins e Toprak Razgatlioglu, con lui in ottava e ultima fila.

This will mean P14 and a career-worst qualifying position at Misano for Pecco 💔#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/OBl1rs2ZcA — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 12, 2026

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