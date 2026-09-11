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MotoGP San Marino 2026. Marquez doma Martin e lo raggiunge in testa. Disastro tricolore

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1 ora fa - Marc Marquez è il primo di sei spagnoli davanti a tutti a Misano. Bezzecchi e Bagnaia caduti

Marc Marquez è il primo di sei spagnoli davanti a tutti a Misano. Suo fratello Alex e Acosta sul podio Bezzecchi e Bagnaia caduti nella prima parte di gara
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Misano non è più territorio italiano, o sammarinese motociclisticamente parlando. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2026 è colonia iberica, con sei spagnoli (quasi tutti su moto italiane, magra consolazione), che finiscono ai primi cinque posti della classifica. A vincere è Marc Marquez, che va in testa sin dall'inizio a causa della caduta di un Marco Bezzecchi perfetto per 12 curve, e poi giù alla tredicesima. Poi è l'altra Aprilia ufficiale - oggi di bianco vestita per gli 80 anni della Piaggio - a dare dl filo ad torcere a Marc, con Jorge Martin che dopo il solito super avvio, da quinto a terzo, lascia sfogare Marquez per qualche giro, fino a riprenderlo e a sorpassarlo con una staccata mostruosa. Se ne va? No, ci prova ma Marc dopo una manciata di giri non solo gliela rende, ma lo lascia sul posto, preda degli altri dell'orda spagnola, suo fratello Alex e poi Pedro Acosta (KTM), infine Fermin Aldeguer. Alla fine i due Marquez si prendono il primo e il secondo posto, mentre Jorge fatica a restare in top 5, seminato anche da Acosta e Aldeguer, ma con un buon margine sull'altra Aprilia di Raul Fernandez, che gli resta dietro. Sei spagnoli, per l'appunto, che si aggiungo ai trionfi della mattinata di Maximo Quiles (Moto3) e Manu Gonzalez (Moto2). 

Gli italiani sono comparse, il migliore è Diggia, settimo.

E gli italiani? Pochi e confusi. Già detto della caduta del Bez, che avrebbe dovuto spaccare il mondo e che invece finisce per spaccare solo la sua moto, si aggiunge quella di Pecco Bagnaia, un ritiro che i bookmakers non avrebbero neanche quotato, visto le palesi difficoltà del tre volte iridato in sella alla sua Ducati. Con i due pezzi da Novanta fuori dai Giochi, per un motivo o per l'altro, il migliore finisce per essere Fabio Di Giannantonio, staccato di 20'' e passa dai due Marquez, e bravo solo a sopravanzare un buon Luca Marini, migliore delle Honda nonché unica rimasta in piedi, nelle fasi finali di gara. Il ''Maro'', come lo conoscono da queste parti, cala nel finale e finiscie dietro anche ad Enea Bastianini. Una tripletta azzurra in tono minore, molto minore, dal settimo al nono posto, davanti al francese Fabio Quartararo, primo tra i piloti di Yamaha, e a Brad Binder su KTM. Prendono punti anche Toprak Razgatlioglu (Yamaha), un opacissimo Franco Morbidelli (Ducati), che senza il Long Lap Penalty scontato a inizio gara sarebbe stato forse di una posizione migliore, e Pol Espargaro (KTM), 14° e ultimo tra chi ha visto la bandiera a scacchi. Non arrivano a fine gara Joan Mir, Diogo Moreira e Jack Miller, tutti caduti, e Alex Rins, ritiratosi.

Un mondiale a due teste, Bezzecchi si allontana

In virtù dei risultati odierni, la classifica mondiale così recita: Marc Marquez e Jorge Martin primi, appaiati, a quota 274, ma con il più esperto e blasonato dei due davanti per il maggior numero di vittorie conseguite 5 contro 1. Marco Bezzecchi scivola a -33 punti dalla coppia di testa, non ancora una sentenza, ma considerando che quella di Misano - oltre a essere casa sua - è una delle sue piste preferite, un colpo durissimo ale sue ambizioni. Fortunatamente non ci sarà troppo tempo per pensare, il prossmio fine settimana si torna subito in pista per il Gran Premio d'Austria, e vedremo se sarà il tempo del riscatto, o della resa.

Griglia di Partenza MotoGP San Marino 2026

Risultati Gran Premio MotoGP San Marino 2026

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Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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