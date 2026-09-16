MotoGP Austria 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito

Dal mare di Misano alle montagne della Stiria: il Motomondiale approda al Red Bull Ring per il quindicesimo appuntamento della stagione 2026 con una situazione di classifica che più equilibrata non potrebbe essere. Marc Marquez e Jorge Martin arrivano in Austriaappaiati in vetta al Mondiale, dopo che il campione in carica ha recuperato uno svantaggio che nel corso della stagione aveva raggiunto addirittura i 102 punti. Marquez parte con ottime credenziali su una pista dove Ducati ha vinto nove volte e dove proprio lo spagnolo si impose nel 2025, mentre Martin deve fare i conti con il problema al braccio che lo ha rallentato a Misano. A 33 lunghezze dalla coppia di testa c'è Marco Bezzecchi, chiamato all'immediato riscatto dopo lo zero del GP di San Marino, mentre Fabio Di Giannantonio, quarto a -51, conserva ancora qualche speranza iridata. Grande attenzione anche per Pedro Acosta, uomo di punta della KTM nel Gran Premio di casa della casa austriaca e tra i piloti più in forma delle ultime gare, oltre che ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Cerca invece di ritrovarsi Francesco Bagnaia, che al Red Bull Ring ha già vinto tre volte, mentre Alex Marquez arriva galvanizzato dal secondo posto di Misano. Con otto round ancora da disputare e la trasferta asiatica ormai alle porte, la sfida per il Mondiale entra definitivamente nella sua fase più calda. Non resta che scoprire tutti gli orari del weekend qui sotto, con la programmazione completa su Sky, Now e TV8.

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