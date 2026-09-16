MotoGP Austria 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito

Dal mare di Misano alle montagne della Stiria: il Motomondiale approda al Red Bull Ring per il quindicesimo appuntamento della stagione 2026 con una situazione di classifica che più equilibrata non potrebbe essere. Marc Marquez e Jorge Martin arrivano in Austriaappaiati in vetta al Mondiale, dopo che il campione in carica ha recuperato uno svantaggio che nel corso della stagione aveva raggiunto addirittura i 102 punti. Marquez parte con ottime credenziali su una pista dove Ducati ha vinto nove volte e dove proprio lo spagnolo si impose nel 2025, mentre Martin deve fare i conti con il problema al braccio che lo ha rallentato a Misano. A 33 lunghezze dalla coppia di testa c'è Marco Bezzecchi, chiamato all'immediato riscatto dopo lo zero del GP di San Marino, mentre Fabio Di Giannantonio, quarto a -51, conserva ancora qualche speranza iridata. Grande attenzione anche per Pedro Acosta, uomo di punta della KTM nel Gran Premio di casa della casa austriaca e tra i piloti più in forma delle ultime gare, oltre che ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Cerca invece di ritrovarsi Francesco Bagnaia, che al Red Bull Ring ha già vinto tre volte, mentre Alex Marquez arriva galvanizzato dal secondo posto di Misano. Con otto round ancora da disputare e la trasferta asiatica ormai alle porte, la sfida per il Mondiale entra definitivamente nella sua fase più calda. Non resta che scoprire tutti gli orari del weekend qui sotto, con la programmazione completa su Sky, Now e TV8.
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Venerdì 18 settembre
Prove libere 1: 10.45 – 11.30
Prequalifiche: 15.00 – 16.00
Sabato 19 settembre
Prove libere 2: 10.10 – 10.40
Qualifiche 1: 10.50 – 11.05
Qualifiche 2: 11.15 – 11.30
Sprint: 15:00
Domenica 20 settembre
Gara Moto3: 11:00
Gara Moto2: 12:15
Gara MotoGP: 14:00
COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8
Sabato 19 settembre
Qualifiche MotoGP: 10.50-11.30 (diretta)
Sprint MotoGP: 15:00 (diretta)
Domenica 20 settembre
Gara Moto3: 11:00 (differita alle 14:00)
Gara Moto2: 12:20 (differita 15:15)
Gara MotoGP: 14:00 (differita 17:00)
MotoGP 2026, GP San Marino: Marc Marquez (Ducati)
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- LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO
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- IL METEO DEL GP
LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO
Secondo gli ingegneri Brembo che per l’11° anno di fila lavorano a stretto contatto con tutti i team della MotoGP, il Red Bull Ring di Spielberg da 4,348 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti altamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 presenta un indice di difficoltà di 6 (Clicca qui per scaricare la scheda del circuito) per effetto di 4 frenate della categoria Hard , una Medium e 3 Light. I freni sono utilizzati per il 34 per cento della gara, ovvero più di un terzo della competizione.
LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO
La curva più dura del Red Bull Ring per l’impianto frenante è la prima: le MotoGP passano da 311 km/h a 98 km/h in 4,1 secondi in cui percorrono 215 metri mentre i piloti esercitano un carico sulla leva del freno di 6,4 kg, uno dei valori più alti della stagione. La decelerazione è di 1,5 g, la pressione del liquido freno Brembo tocca i 13,6 bar e la temperatura dei dischi in carbonio arriva a 780 °C.
IL METEO DEL GP
Venerdì 18 settembre: pioggia leggera; temperatura 9°-18°; precipitazioni 20%; umidità 75%
Sabato 19 settembre: per lo più nuvoloso; temperatura 8°-21°; precipitazioni 15%; umidità 69%
Domenica 20 settembre: per lo più nuvoloso; temperatura 8°-23°; precipitazioni 15%; umidità 65%
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Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.