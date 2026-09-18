MotoGP Austria 2026. Acosta chiude in testa il venerdì, Bezzecchi in Q2 e Bagnaia in Q1

Acosta precede Aldeguer e Ogura nelle prequalifiche in Austria. Bezzecchi conquista la Q2 nel finale, Bagnaia è diciottesimo. Marini fuori per 4 millesimi

Pedro Acosta e la KTM si prendono anche il pomeriggio del Gran Premio d’Austria: dopo il miglior tempo nelle libere, lo spagnolo chiude davanti a tutti le prequalifiche del Red Bull Ring in 1’28”381, confermando anche sul passo quanto di buono mostrato al mattino. A contendergli il primato sono soprattutto due protagonisti inattesi: Fermin Aldeguer, secondo con la Ducati Gresini a 127 millesimi, e Ai Ogura, terzo sull’Aprilia Trackhouse a 187 millesimi. Il giapponese, appena rientrato dopo l’operazione al pollice sinistro, passa così dal diciannovesimo posto delle FP1 alle prime posizioni. Subito dietro restano vicinissimi i due leader del Mondiale, arrivati a Spielberg a pari punti: Marc Marquez, quarto con la Ducati a 204 millesimi, precede di soli 18 millesimi Jorge Martin, quinto sull’Aprilia. Sesto tempo per la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, che si inserisce a 252 millesimi da Acosta, mentre Brad Binder conferma la competitività della KTM con la settima posizione. Una lotta serrata, con i primi sette racchiusi in meno di tre decimi, che promette battaglia per la pole.

Bezzecchi si salva nel finale, Bagnaia resta lontano

La sessione viene interrotta dalla bandiera rossa per la caduta di Alex Marquez: a circa undici minuti dalla conclusione, lo spagnolo perde il controllo della sua Ducati Gresini in uscita dalla prima curva, quando la ruota anteriore torna a contatto con l’asfalto dopo un’impennata. Riesce comunque a riprendere il lavoro e a conquistare l’ottavo posto, garantendosi l’accesso diretto alla Q2. Obiettivo raggiunto anche da Marco Bezzecchi, che con l’Aprilia si ritrova ancora quindicesimo a meno di tre minuti dalla fine, ma risale fino alla nona posizione, a 430 millesimi dalla vetta. L’ultimo pass è della Yamaha di Fabio Quartararo, decimo e davanti per appena quattro millesimi alla Honda di Luca Marini. Dopo il buon avvio del mattino, tutte le moto della casa giapponese dovranno dunque affrontare la Q1: alle spalle di Marini chiudono Johann Zarco, caduto alla curva 4, e Diogo Moreira. Restano fuori anche le KTM Tech3 di Enea Bastianini e Pol Espargaro, quattordicesimo e quindicesimo, seguite dalla Yamaha di Alex Rins. Venerdì difficile per le Ducati di Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia, rispettivamente diciassettesimo e diciottesimo, con il piemontese a 885 millesimi da Acosta. Delude anche Raul Fernandez, diciannovesimo sull’Aprilia Trackhouse. Chiudono la Honda di Takaaki Nakagami e le Yamaha Pramac di Jack Miller, scivolato nel finale alla chicane senza conseguenze, e Toprak Razgatlioglu.

RED FLAG 🔴



The session has been halted after @alexmarquez73's crash. The Spaniard is back into the @GresiniRacing box #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/FQF8uoQnKG — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 18, 2026

Risultati prequalifiche MotoGP Austria 2026

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