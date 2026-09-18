MotoGP Austria 2026. Acosta guida la doppietta KTM, Bezzecchi sesto e Bagnaia lontano

La KTM parte con una doppietta nelle prove libere del Gran Premio d’Austria, al Red Bull Ring: Pedro Acosta firma il miglior tempo in 1’29”851, mentre sulla RC16 del team Tech3 Pol Espargaro completa il risultato della casa austriaca a 233 millesimi. Acosta è l’unico a scendere sotto il minuto e mezzo e convince anche sulla distanza, girando ripetutamente sull’1’30” basso senza cambiare il treno di gomme iniziale. Espargaro, invece, risale fino al secondo posto con due pneumatici nuovi, dopo una scivolata senza conseguenze alla curva 4. Alle loro spalle si ritrovano i due contendenti al vertice del Mondiale: Jorge Martin, terzo con l’Aprilia a 308 millesimi nonostante un problema tecnico che lo aveva fermato a bordo pista a inizio turno, precede di appena 27 millesimi la Ducati di Marc Marquez. Buon avvio anche per la Honda di Johann Zarco, quinto a 513 millesimi, mentre Marco Bezzecchi porta l’altra Aprilia ufficiale in sesta posizione, a 533 millesimi dalla vetta, migliorandosi nel finale con una gomma morbida nuova all’anteriore.

Honda si fa vedere, Bagnaia deve risalire

Alle spalle di Bezzecchi si piazza l’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez, seguita dalla Ducati Gresini di Alex Marquez, ottavo e costretto a interrompere in anticipo il lavoro per un cedimento della carena. Le Honda di Diogo Moreira e Luca Marini completano la top ten, portando a tre le moto della casa giapponese nei primi dieci, con il brasiliano aiutato nel finale da due gomme nuove. Restano appena fuori le Ducati di Fermin Aldeguer e Fabio Di Giannantonio, undicesimo e dodicesimo, mentre Jack Miller è il migliore dei piloti Yamaha con il tredicesimo tempo. Più indietro la KTM di Brad Binder e la Yamaha di Fabio Quartararo, davanti alla Ducati di Franco Morbidelli. Partenza difficile anche per Enea Bastianini, diciassettesimo sulla KTM Tech3 a un secondo dal compagno di marca Acosta, e soprattutto per Francesco Bagnaia, diciottesimo a 1”122 con la Ducati ufficiale: il piemontese ha provato anche il sistema radio bidirezionale. Prudente rientro per Ai Ogura, diciannovesimo sull’Aprilia Trackhouse dopo l’operazione al pollice sinistro, davanti alla Honda di Takaaki Nakagami e alle Yamaha di Alex Rins e Toprak Razgatlioglu, con il turco ultimo a oltre due secondi e mezzo. Alle 15:00 le prequalifiche assegneranno i dieci posti per l’accesso diretto alla Q2.

Risultati prove libere MotoGP Austria 2026

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