MotoGP, Senna Agius debutta nel 2027: sarà il compagno di Marini in Tech3

Un altro giovane talento è pronto a fare il salto in MotoGP: Senna Agius debutterà nella classe regina nel 2027 con Tech3, completando la formazione della squadra al fianco del già annunciato Luca Marini. Australiano, 20 anni, Agius si è costruito rapidamente una reputazione tra i prospetti più interessanti della Moto2: secondo nell'Europeo Moto2 nel 2022, campione l'anno seguente, è approdato nel Mondiale nel 2024 conquistando già nella stagione d'esordio un podio. Da allora la crescita è proseguita fino a portarlo, nel 2026, a lottare stabilmente nelle posizioni di vertice e per un posto tra i primi tre del campionato. Per Tech3 sarà quindi una coppia costruita sul contrasto tra l'esperienza di Marini e la freschezza di Agius, proprio mentre la MotoGP si prepara alla rivoluzione tecnica del 2027. “Oggi si realizza un sogno che coltivo da tutta la vita: arrivare in MotoGP”, ha commentato Agius. “So quanto sarà grande la sfida, ma sono pronto a imparare, lavorare duramente e diventare la versione migliore di me stesso con questa squadra”.

Tech3 punta sui giovani per la nuova era della MotoGP

La scelta di Agius si inserisce nel nuovo corso di Tech3 sotto la guida di Guenther Steiner, che ha sottolineato come velocità e maturità mostrate in Moto2 abbiano convinto il team, insieme soprattutto all'atteggiamento e alla volontà del pilota di continuare a migliorare. “Stiamo costruendo una squadra per un'era completamente nuova della MotoGP e volevamo combinare esperienza e giovane talento. Senna rappresenta una parte molto interessante di questo futuro”, ha spiegato il CEO. Il 2027 offrirà peraltro ad Agius una situazione particolare: il debutto coinciderà con l'introduzione dei nuovi regolamenti e delle nuove moto, costringendo anche i piloti più esperti a ripartire in parte da zero. È un aspetto evidenziato anche dal team manager Nicolas Goyon, convinto che la nuova fase tecnica possa trasformarsi in un'opportunità per crescere insieme. Agius dovrà inevitabilmente attraversare un periodo di apprendistato, ma Tech3 ritiene di avere individuato in lui il profilo giusto per affiancare Marini e accompagnare la squadra nel prossimo capitolo della partnership con KTM.

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