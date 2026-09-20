MotoGP Austria 2026. Acosta, finalmente! Primo trionfo per Pedro davanti a tre Aprilia

Acosta conquista al Red Bull Ring la prima vittoria in MotoGP davanti a Martin e Bezzecchi. Marquez è quinto, Bagnaia mostra segnali di ripresa

Pedro Acosta cancella l’errore della Sprint e conquista il Gran Premio d'Austria al Red Bull Ring la prima vittoria della sua carriera in MotoGP, proprio sulla pista di casa della KTM. Lo spagnolo, quinto nelle prime fasi dopo essere scattato dalla prima fila, risale rapidamente il gruppo superando nell’ordine Marc Marquez, Ai Ogura e Marco Bezzecchi, poi si mette sulle tracce di Jorge Martin e al decimo dei 28 giri lo passa in accelerazione verso la chicane 2A-2B. Questa volta Acosta non commette errori: Martin rimane per tutta la gara a circa un secondo senza riuscire a costruire un vero attacco e al traguardo paga 1”017, mentre Bezzecchi completa il podio ad appena 192 millesimi dal compagno di squadra. Per Acosta arriva così, alla 56ª partenza nella classe regina, quel successo sfiorato più volte e mancato soltanto il giorno prima, quando era caduto a tre giri dalla fine mentre dominava la Sprint. KTM torna inoltre a vincere un Gran Premio della MotoGP per la prima volta dal 2022.

Martin allunga su Marquez, Bagnaia ritrova il passo

Il secondo posto permette a Martin di lasciare l’Austria con 12 punti di vantaggio su Marc Marquez, protagonista invece di una domenica complicata. Il pilota Ducati prova inizialmente a restare con il gruppo di testa, ma un lungo alla prima curva lo fa arretrare fino alla settima posizione; nel finale recupera su Binder e Aldeguer, ma deve accontentarsi del quinto posto a oltre sette secondi dal vincitore. Bezzecchi, terzo dopo aver guidato brevemente la corsa al secondo giro, sale a 42 punti dalla vetta, mentre un ottimo Ogura completa il grande weekend Aprilia con il quarto posto, a meno di un secondo dal podio. Brad Binder porta l’altra KTM al sesto posto, davanti a un Francesco Bagnaia in crescita, autore della sua miglior gara dopo la pausa estiva e distante meno di due secondi da Marquez: il piemontese chiude settimo, guadagnando una posizione per la penalità inflitta nel finale a Fermin Aldeguer, ottavo. Fabio Di Giannantonio è nono davanti alla Honda di Johann Zarco, mentre Enea Bastianini risale fino all’undicesima posizione; seguono Raul Fernandez, Takaaki Nakagami, Luca Marini e Diogo Moreira. Giornata nerissima per Yamaha, completamente fuori dalla zona punti: Fabio Quartararo scivola dal nono posto in griglia al diciassettesimo, davanti a Franco Morbidelli, Alex Rins, Toprak Razgatlioglu e Jack Miller. L’unico ritiro è quello di Alex Marquez, caduto alla chicane 2A-2B poco prima di metà gara.

Griglia di partenza MotoGP Austria 2026

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Risultati gara MotoGP Austria 2026

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