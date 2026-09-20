MotoGP 2026

MotoGP Austria 2026, le pagelle di Spielberg

Avatar di Simone Valtieri,

3 minuti fa - Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP d'Austria al Red Bull Ring di Spielberg

Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP d'Austria al Red Bull Ring di Spielberg: Acosta supersonico! Martin, Bez e Ogura consistenti, Marc Marquez sottotono
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Le pagelle del Gran Premio d'Austria al Red Bull Ring di Spielberg. Acosta supersonico!  Tre Aprilia consistenti, quelle di Martin, Bez e Ogura. Marc Marquez sottotono, Bagnaia segnali incoraggianti. Diggia e Marini sottotono, Alex Marquez, che disastro! Tutti i voti della domenica di Spielberg li trovate qui sotto.

Clicca qui per leggere la cronaca del GP di San Marino

PEDRO ACOSTA - VOTO 10 - Eccolo, il primo, meritatissimo, trionfo in MotoGP! Pedro riscatta l'erroraccio di ieri, si prende la testa di giustezza e tiene Martin dietro tutta la gara! Olé!

JORGE MARTIN - VOTO 9,5 - Aveva mantenuto la testa dopo il via, ha reso la vita molto complicata ad Acosta che però, quando l'ha passato, gli è rimasto sempre davanti con margine.

MARCO BEZZECCHI - 9 - Parte bene Bez, poi deve lasciare strada ad Acosta e per tutta la gara vede il posteriore del compagno Martni, avvicinandosi tanto nel finale senza superarlo.

AI OGURA - VOTO 9 - Voto altissimo anche per il giapponese, che ha assistito dalla P4 allo show davanti a lui viaggiando sullo stesso passo dei migliori. E rientrava oggi da un intervento.

MARC MARQUEZ - 6 - In partenza lo passano un po' troppi piloti, comincia la rimonta ma va largo alla 1 e scivola fino alla settima piazza. Poi risale in P5 ma oggi fa veramente fatica.

BRAD BINDER - VOTO 8 - Solita partenza fulminea, poi risale fino alla soglia della top 5, e lotta con Marquez, Bagnaia e Aldeguer tutta la gara. Alla fine è ottimo sesto, a 8''7 da Acosta.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 6,5 - Gara positiva per Pecco, che ha toccato il punto più basso della carriera a Misano e che a Spielberg raddrizza un weekend complicato con la P7.

FERMIN ALDEGUER - VOTO 7 - Dalla 12° alla 6° posizione, lottando con Marc Marquez e rendendogli la vita anche difficile. Alla fine prende 3'' di penalità e perde due posizioni: P8.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 5,5 - Da qualche gara non è più il Diggia di inizio anno. Il treno mondiale ormai pare salpato, e la nona posizione, staccato 6'' dalla 8, lo sancisce.

ALEX MARQUEZ - VOTO 4 - Dopo una partenza complicata, era scivolato fuori dalla top 10, rimanendo invischiato nel gruppo. Poi cade alla chicane proprio mentre Fernandez lo passa.

I voti degli altri

JOHANN ZARCO - VOTO 7 - Bella top ten per Johann, miglior pilota Honda di giornata

ENEA BASTIANINI - VOTO 6,5 - Parte 17° e arriva 11°, tutto sommato una gara positiva.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 5 - Becca 18'' dalla peggiore delle Aprilia, il suo compagno.

TAKAAKI NAKAGAMI - VOTO 8 - Torna in sella ed è come se non fosse mai sceso. Bene!

LUCA MARINI - VOTO 5,5 - Dietro a Zarco e anche al tester Nakagami, giornata così così.

DIOGO MOREIRA - VOTO 5 - Dopo tante belle gare, seconda prestazione opaca per Diogo.

POL ESPARGARO - VOTO 6,5 - Il tester KTM sfiora la zona punti, su una delle sue piste.

FABIO QUARTARARO - VOTO 6,5 - Solita prima parte e solito crollo dovuto alla moto.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 4,5 - Molto male Franco, di domenica proprio non va.

ALEX RINS - VOTO 6 - Quasi batteva una Ducati, e con questa Yamaha non è male.

TOPRAK RAZGATLIOGLU - VOTO 5,5 - Arriva troppo lontano da Rins e a 46'' dal primo.

JACK MILLER - VOTO 5 - Era con Toprak, poi a 5 giri dal termine stacca la spina.

Maverick Vinales e Joan Mir non partecipano alla gara perché infortunati, il primo è stato sostituito da Pol Espargaro, il secondo da Takaaki Nakagami

VEDI ANCHE
MotoGP 2026: classifica piloti, costruttori e team
MotoGP 2026: classifica piloti, costruttori e team
MotoGP Austria 2026, risultati e cronaca della Sprint
MotoGP Austria 2026. Martin rimonta e vince una Sprint folle, Acosta spreca. Podio Bez
Tags
spielbergred bull ringmotogp 2026pagelle motogp

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

Gli articoli di Simone

Vedi anche