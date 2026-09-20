MotoGP Austria 2026, le pagelle di Spielberg

Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP d'Austria al Red Bull Ring di Spielberg: Acosta supersonico! Martin, Bez e Ogura consistenti, Marc Marquez sottotono

Le pagelle del Gran Premio d'Austria al Red Bull Ring di Spielberg. Acosta supersonico! Tre Aprilia consistenti, quelle di Martin, Bez e Ogura. Marc Marquez sottotono, Bagnaia segnali incoraggianti. Diggia e Marini sottotono, Alex Marquez, che disastro! Tutti i voti della domenica di Spielberg li trovate qui sotto.

PEDRO ACOSTA - VOTO 10 - Eccolo, il primo, meritatissimo, trionfo in MotoGP! Pedro riscatta l'erroraccio di ieri, si prende la testa di giustezza e tiene Martin dietro tutta la gara! Olé!

JORGE MARTIN - VOTO 9,5 - Aveva mantenuto la testa dopo il via, ha reso la vita molto complicata ad Acosta che però, quando l'ha passato, gli è rimasto sempre davanti con margine.

MARCO BEZZECCHI - 9 - Parte bene Bez, poi deve lasciare strada ad Acosta e per tutta la gara vede il posteriore del compagno Martni, avvicinandosi tanto nel finale senza superarlo.

AI OGURA - VOTO 9 - Voto altissimo anche per il giapponese, che ha assistito dalla P4 allo show davanti a lui viaggiando sullo stesso passo dei migliori. E rientrava oggi da un intervento.

MARC MARQUEZ - 6 - In partenza lo passano un po' troppi piloti, comincia la rimonta ma va largo alla 1 e scivola fino alla settima piazza. Poi risale in P5 ma oggi fa veramente fatica.

BRAD BINDER - VOTO 8 - Solita partenza fulminea, poi risale fino alla soglia della top 5, e lotta con Marquez, Bagnaia e Aldeguer tutta la gara. Alla fine è ottimo sesto, a 8''7 da Acosta.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 6,5 - Gara positiva per Pecco, che ha toccato il punto più basso della carriera a Misano e che a Spielberg raddrizza un weekend complicato con la P7.

FERMIN ALDEGUER - VOTO 7 - Dalla 12° alla 6° posizione, lottando con Marc Marquez e rendendogli la vita anche difficile. Alla fine prende 3'' di penalità e perde due posizioni: P8.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 5,5 - Da qualche gara non è più il Diggia di inizio anno. Il treno mondiale ormai pare salpato, e la nona posizione, staccato 6'' dalla 8, lo sancisce.

ALEX MARQUEZ - VOTO 4 - Dopo una partenza complicata, era scivolato fuori dalla top 10, rimanendo invischiato nel gruppo. Poi cade alla chicane proprio mentre Fernandez lo passa.

I voti degli altri

JOHANN ZARCO - VOTO 7 - Bella top ten per Johann, miglior pilota Honda di giornata

ENEA BASTIANINI - VOTO 6,5 - Parte 17° e arriva 11°, tutto sommato una gara positiva.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 5 - Becca 18'' dalla peggiore delle Aprilia, il suo compagno.

TAKAAKI NAKAGAMI - VOTO 8 - Torna in sella ed è come se non fosse mai sceso. Bene!

LUCA MARINI - VOTO 5,5 - Dietro a Zarco e anche al tester Nakagami, giornata così così.

DIOGO MOREIRA - VOTO 5 - Dopo tante belle gare, seconda prestazione opaca per Diogo.

POL ESPARGARO - VOTO 6,5 - Il tester KTM sfiora la zona punti, su una delle sue piste.

FABIO QUARTARARO - VOTO 6,5 - Solita prima parte e solito crollo dovuto alla moto.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 4,5 - Molto male Franco, di domenica proprio non va.

ALEX RINS - VOTO 6 - Quasi batteva una Ducati, e con questa Yamaha non è male.

TOPRAK RAZGATLIOGLU - VOTO 5,5 - Arriva troppo lontano da Rins e a 46'' dal primo.

JACK MILLER - VOTO 5 - Era con Toprak, poi a 5 giri dal termine stacca la spina.

Maverick Vinales e Joan Mir non partecipano alla gara perché infortunati, il primo è stato sostituito da Pol Espargaro, il secondo da Takaaki Nakagami

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