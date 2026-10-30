F1 Città del Messico, FP1: svetta Leclerc davanti ad Antonelli, tre italiani in pista

Sulla scia delle ottime indicazioni mostrate nell'appuntamento in Texas, la Scuderia Ferrari apre con il piede giusto il fine settimana dell'Autodromo Hermanos Rodriguez. Charles Leclerc ha conquistato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP di Città del Messico, fermando i cronometri sull'1:18.128 ed evidenziando un margine significativo nei confronti degli inseguitori.

In seconda posizione si è piazzato Andrea Kimi Antonelli: il 20enne emiliano, a un passo dal laurearsi campione del mondo, ha accusato un ritardo di 659 millesimi a parità di mescola Soft, seguito a breve distanza da Frederik Vesti sulla seconda Mercedes.

Hamilton 4°, poi Iwasa con la Red Bull

Quarto tempo per la SF-26 di Lewis Hamilton, staccato di cinque millesimi dal danese e a poco meno di sette decimi e mezzo dal compagno di squadra. Il sette volte campione del mondo ha però dedicato la fase iniziale del turno ad approfondite verifiche aerodinamiche montando vistose rastrelliere di sensori sulla macchina, perdendo quindi inevitabilmente un po' di tempo. La quinta piazza è andata al giovane giapponese Ayumu Iwasa, al volante della Red Bull con un distacco di circa un secondo dal vertice.

Spazio ai giovani: in pista anche Minì e Fornaroli

Il primo turno di prove libere ha visto una presenza massiccia di debuttanti per adempiere al regolamento sportivo che impone a ciascun titolare di cedere la monoposto due volte a stagione a un giovane. Ad eccezione della Ferrari, ben dieci scuderie su undici hanno schierato i talenti dei rispettivi vivai.

Tra questi si sono distinti due piloti italiani: Gabriele Minì ha portato l'Alpine al 14° posto rilevando il sedile da Franco Colapinto, mentre il campione in carica della Formula 2 Leonardo Fornaroli ha preso il posto di Lando Norris sulla McLaren, concludendo la sessione 17°.

Il programma del GP a Città del Messico: alle 23.00 le FP2

Il programma del GP di Città del Messico 2026 di F1 prosegue con le prove libere 2, che permetteranno ai piloti di prendere ancora più confidenza con la pista e soprattutto ai dieci titolari che non hanno girato nelle prime prove - tra cui anche George Russell, Max Verstappen e Lando Norris - di percorrere i primi km del weekend. L'appuntamento è alle 23.00 della serata italiana, con ancora un'altra ora di prove che si preannuncia decisamente interessante.

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