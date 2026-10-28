F1 2026

Kimi Antonelli a un passo dal Mondiale: cosa serve in Messico per vincere il titolo F1

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1 ora fa - Le combinazioni di titolo 2026 per il giovane italiano della Mercedes

Il talento della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, vede il titolo F1 a 73 anni dall'ultimo trionfo italiano con Alberto Ascari
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Manca soltanto un piccolissimo tassello per riscrivere la storia dell'automobilismo italiano. A 73 anni dalla seconda e ultima affermazione iridata firmata da Alberto Ascari nel lontano 1953, Andrea Kimi Antonelli si trova alle porte del traguardo più ambito della Formula 1. Il successo ottenuto al Circuit of the Americas di Austin ha ulteriormente allargato la forbice in classifica, portando il vantaggio del giovane bolognese a 123 lunghezze sul compagno di squadra George Russell e a 124 punti su Lewis Hamilton. Con cinque appuntamenti da disputare e 125 punti totali ancora sul tavolo, il verdetto è ormai una pura formalità aritmetica in vista dell'imminente tappa all'Autodromo Hermanos Rodriguez.

I punti necessari a Kimi Antonelli a Città del Messico

Le possibilità di festeggiare il titolo nel GP del Messico sono estremamente concrete. Alla guida della Mercedes, ad Antonelli basterà cogliere un nono posto al traguardo per chiudere definitivamente i giochi, a prescindere dall'eventuale vittoria di Russell. Qualora invece a conquistare il successo domenicale dovesse essere Hamilton, al pilota emiliano sarebbe sufficiente perfino una decima posizione per assicurarsi il punto necessario all'incoronazione.

Qualora, infine, né Russell né Hamilton dovessero transitare per primi sotto la bandiera a scacchi nella gara messicana, Kimi Antonelli si laureerebbe campione del mondo 2026 di Formula 1 automaticamente, indipendentemente dal proprio piazzamento finale, e questo significa che potrebbe fare festa anche in caso di un eventuale ritiro o piazzamento fuori dalla top-10. La scuderia di Brackley e gli appassionati italiani si preparano dunque a vivere un appuntamento storico.

La tabella delle combinazioni di Antonelli

Ecco la tabella con le possibili combinazioni che porteranno a Kimi Antonelli il titolo mondiale Piloti F1 2026: 

Risultato Kimi AntonelliEsito
9° posto o superiore Campione del mondo F1 2026
a prescindere dal risultato dei rivali
10° posto Campione del mondo F1 2026
se George Russell non vince
Ritiro o fuori dalla zona punti Campione del mondo F1 2026
se Russell e Hamilton non vincono
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