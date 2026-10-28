GP Messico 2026, Città del Messico: risultati prove libere

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La Formula 1 torna in pista per il 19esimo appuntamento del Mondiale 2026 e stavolta a ospitare il paddock della F1 è la seconda tappa di un terzetto di gare americane consecutive: la pista permanente di Città del Messico per il GP del Messico. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana all'Autodromo Hermanos Rodriguez.
Risultati GP Messico 2026
GP Messico 2026, ordine di arrivo
Domenica 1 novembre, ore 21.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
GP Messico 2026, griglia di partenza
*
GP Messico 2026, risultati qualifiche
Sabato 31 settembre, ore 22.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Messico 2026, risultati PL3 / FP3
Sabato 31 ottobre, ore 18.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Messico 2026, risultati PL2 / FP2
Venerdì 30 ottobre, ore 23.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Messico 2026, risultati PL1 / FP1
Venerdì 30 ottobre, ore 19.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Giri
|1
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:18.128
|29
|2
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|+0.659
|30
|3
|Frederik Vesti*
|Mercedes
|+0.733
|24
|4
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|+0.738
|25
|5
|Ayumu Iwasa*
|Red Bull-RB Ford
|+0.985
|23
|6
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|+1.082
|33
|7
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|+1.229
|29
|8
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|+1.248
|30
|9
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|+1.284
|28
|10
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-RB Ford
|+1.350
|30
|11
|Isack Hadjar
|Red Bull-RB Ford
|+1.417
|21
|12
|Nikola Tsolov*
|Racing Bulls-RB Ford
|+1.476
|29
|13
|Nico Hulkenberg
|Audi
|+1.480
|27
|14
|Gabriele Minì*
|Alpine-Mercedes
|+1.818
|22
|15
|Ryo Hirakawa*
|Haas-Ferrari
|+1.854
|30
|16
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|+1.878
|31
|17
|Leonardo Fornaroli*
|McLaren-Mercedes
|+2.107
|25
|18
|Sergio Perez
|Cadillac-Ferrari
|+2.267
|31
|19
|Jak Crawford*
|Aston Martin-Honda
|+2.675
|15
|20
|Luke Browning*
|Williams-Mercedes
|+2.741
|33
|21
|Freddie Slater*
|Audi
|+2.817
|14
|22
|Colton Herta*
|Cadillac-Ferrari
|+3.237
|30
*Pilota di riserva schierato solo nelle prove libere 1
GP Messico 2026, gli orari TV
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito permanente di Città del Messico dove si disputa il round 19 della stagione 2026 di Formula 1
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