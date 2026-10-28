F1 2026

GP Messico 2026, Città del Messico: risultati prove libere

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31 minuti fa - Tutti i risultati del weekend sul circuito di Città del Messico

Risultati e classifiche del GP Messico 2026 sul circuito di Città del Messico: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara
Benvenuto nello Speciale GP MESSICO 2026, composto da 4 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario GP MESSICO 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!
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La Formula 1 torna in pista per il 19esimo appuntamento del Mondiale 2026 e stavolta a ospitare il paddock della F1 è la seconda tappa di un terzetto di gare americane consecutive: la pista permanente di Città del Messico per il GP del Messico. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana all'Autodromo Hermanos Rodriguez.

Risultati GP Messico 2026

GP Messico 2026, ordine di arrivo

Domenica 1 novembre, ore 21.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

GP Messico 2026, griglia di partenza

*

GP Messico 2026, risultati qualifiche

Sabato 31 settembre, ore 22.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Messico 2026, risultati PL3 / FP3

Sabato 31 ottobre, ore 18.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Messico 2026, risultati PL2 / FP2

Venerdì 30 ottobre, ore 23.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Messico 2026, risultati PL1 / FP1

Venerdì 30 ottobre, ore 19.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

PosPilotaTeamDistaccoGiri
1Charles LeclercFerrari1:18.12829
2Kimi AntonelliMercedes+0.65930
3Frederik Vesti*Mercedes+0.73324
4Lewis HamiltonFerrari+0.73825
5Ayumu Iwasa*Red Bull-RB Ford+0.98523
6Pierre GaslyAlpine-Mercedes+1.08233
7Fernando AlonsoAston Martin-Honda+1.22929
8Oscar PiastriMcLaren-Mercedes+1.24830
9Oliver BearmanHaas-Ferrari+1.28428
10Arvid LindbladRacing Bulls-RB Ford+1.35030
11Isack HadjarRed Bull-RB Ford+1.41721
12Nikola Tsolov*Racing Bulls-RB Ford+1.47629
13Nico HulkenbergAudi+1.48027
14Gabriele Minì*Alpine-Mercedes+1.81822
15Ryo Hirakawa*Haas-Ferrari+1.85430
16Carlos SainzWilliams-Mercedes+1.87831
17Leonardo Fornaroli*McLaren-Mercedes+2.10725
18Sergio PerezCadillac-Ferrari+2.26731
19Jak Crawford*Aston Martin-Honda+2.67515
20Luke Browning*Williams-Mercedes+2.74133
21Freddie Slater*Audi+2.81714
22Colton Herta*Cadillac-Ferrari+3.23730

*Pilota di riserva schierato solo nelle prove libere 1

GP Messico 2026, gli orari TV

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito permanente di Città del Messico dove si disputa il round 19 della stagione 2026 di Formula 1

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