GP Messico 2026, Città del Messico: risultati prove libere

Risultati e classifiche del GP Messico 2026 sul circuito di Città del Messico: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara

La Formula 1 torna in pista per il 19esimo appuntamento del Mondiale 2026 e stavolta a ospitare il paddock della F1 è la seconda tappa di un terzetto di gare americane consecutive: la pista permanente di Città del Messico per il GP del Messico. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana all'Autodromo Hermanos Rodriguez.

Risultati GP Messico 2026

Domenica 1 novembre, ore 21.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

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Sabato 31 settembre, ore 22.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Sabato 31 ottobre, ore 18.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Venerdì 30 ottobre, ore 23.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Venerdì 30 ottobre, ore 19.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Pos Pilota Team Distacco Giri 1 Charles Leclerc Ferrari 1:18.128 29 2 Kimi Antonelli Mercedes +0.659 30 3 Frederik Vesti* Mercedes +0.733 24 4 Lewis Hamilton Ferrari +0.738 25 5 Ayumu Iwasa* Red Bull-RB Ford +0.985 23 6 Pierre Gasly Alpine-Mercedes +1.082 33 7 Fernando Alonso Aston Martin-Honda +1.229 29 8 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +1.248 30 9 Oliver Bearman Haas-Ferrari +1.284 28 10 Arvid Lindblad Racing Bulls-RB Ford +1.350 30 11 Isack Hadjar Red Bull-RB Ford +1.417 21 12 Nikola Tsolov* Racing Bulls-RB Ford +1.476 29 13 Nico Hulkenberg Audi +1.480 27 14 Gabriele Minì* Alpine-Mercedes +1.818 22 15 Ryo Hirakawa* Haas-Ferrari +1.854 30 16 Carlos Sainz Williams-Mercedes +1.878 31 17 Leonardo Fornaroli* McLaren-Mercedes +2.107 25 18 Sergio Perez Cadillac-Ferrari +2.267 31 19 Jak Crawford* Aston Martin-Honda +2.675 15 20 Luke Browning* Williams-Mercedes +2.741 33 21 Freddie Slater* Audi +2.817 14 22 Colton Herta* Cadillac-Ferrari +3.237 30

*Pilota di riserva schierato solo nelle prove libere 1

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito permanente di Città del Messico dove si disputa il round 19 della stagione 2026 di Formula 1

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