F1 GP Messico 2026: orari, meteo e segreti del circuito di Città del Messico

Nessuna pausa per ricaricare le batterie: la Formula 1 affronta la seconda tappa della tripletta americana e vola ad alta quota per il GP di Città del Messico, 19esimo appuntamento del Mondiale 2026. Sul tracciato dell'Autodromo Hermanos Rodriguez, tra l'affetto del caloroso pubblico messicano e le insidie dell'aria rarefatta sui 2.200 metri d'altitudine, Andrea Kimi Antonelli ritrova l'opportunità di vincere il campionato, stavolta con l'ulteriore forza del successo conquistato ad Austin e che renderà statisticamente molto più semplice (e anche probabile) chiudere aritmeticamente i giochi.

Kimi Antonelli, il titolo F1 2026 è a un passo

Dopo la perentoria vittoria al Circuit of the Americas, per il 20enne bolognese si riaprono le porte del match point iridato, a questo punto il secondo della carriera dopo quello, fallito ma per via dei risultati degli avversari, di Austin. Antonelli si presenta in Messico saldamente in testa alla classifica e con un margine rassicurante sui primi inseguitori (Russell e Hamilton, gli unici due ancora matematicamente in gioco). A Città del Messico la combinazione per festeggiare il primo titolo Piloti in F1 è decisamente più abbordabile rispetto al Texas: a Kimi basterà un nono posto, a prescindere dal risultato degli avversari per chiudere definitivamente i giochi.

La Ferrari vuole confermare i progressi

Sull'onda del secondo e quarto posto convincenti, ottenuti ad Austin da Charles Leclerc e Lewis Hamilton, la Ferrari vuole sfruttare le novità aerodinamiche introdotte sulla SF-26 lo scorso weekend. L'Autodromo Hermanos Rodríguez, con il lungo rettilineo e i tratti guidati nell'ex stadio del baseball Foro Sol, ha spesso regalato buone soddisfazioni alla Rossa, che qui ha vinto nel 2024: l'obiettivo del Cavallino è fare quell'ultimo passo in avanti per tornare al successo di tappa e consolidare il secondo posto in classifica Costruttori.

Max Verstappen spaventa tutti ad alta quota

Occhi puntati però anche su Max Verstappen. Il terzo posto ottenuto in Texas ha interrotto la sua striscia di vittorie consecutive iniziata tra Sepang e Singapore, ma la Red Bull - grazie al pacchetto d'aggiornamenti debuttato a Baku - resta velocissima e su un circuito dove l'efficienza della RB22 e l'abilità del tre volte campione del mondo sono storicamente un fattore determinante. Sarà lui il guastafeste del weekend messicano?

Link utili - GP Messico 2026

Di seguito tutti i link per non perdersi niente del weekend del GP Messico 2026.

La Formula 1 prosegue con la tripletta americana e, quindi, continuano gli orari tv particolarmente favorevoli per gli appassionati europei, che potranno godersi le macchine in pista in prima serata (o quasi). Ecco gli orari di tutte le sessioni ufficiali del weekend sul circuito permanente di Città del Messico.

Venerdì 30 ottobre

Prove libere 1 : 19.30 – 20.30

: 19.30 – 20.30 Prove libere 2: 23.00 – 00.00

Sabato 31 ottobre

Prove libere 3 : 18.30 – 19.30

: 18.30 – 19.30 Qualifiche: 22.00 – 23.00

Domenica 1 novembre

Gara: 21.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW.

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8*

La gara e le qualifiche (ma non le prove libere) saranno visibili in chiaro - e, cioè, senza un abbonamento - sul canale gratuito TV8, ma soltanto in differita, qualche ora dopo l'inizio effettivo della sessione:

Qualifiche : sabato 31 ottobre, differita ore 23.30

: sabato 31 ottobre, differita ore 23.30 Gara: domenica 1 novembre, differita ore 22.30

*NB: il palinsesto delle differite in chiaro di TV8 è sempre soggetto a possibili cambiamenti dell'ultimo minuto.

L'Autodromo Hermanos Rodriguez è un tracciato unico nel suo genere,caratterizzato dai 2.200 metri di altitudine che rarefanno l'aria mettendo a dura prova il raffreddamento di motore e freni e riducendo il carico aerodinamico.Il circuito alterna un lunghissimo rettilineo principale - ideale per i sorpassi staccando forte in curva 1 - a un secondo settore molto fluido con la veloce sequenza di curve a ''S'',fino a chiudersi nel suggestivo stadio del Foro Sol,dove la sede stradale stretta e le basse velocità richiedono massima precisione di guida.

F1 GP Messico 2026, Città del Messico: la mappa del circuito | Foto: F1.com

Lunghezza : 4.304 metri

: 4.304 metri Curve : 17

: 17 Giri : 71

: 71 Record della pista: 1:17.774 (Valtteri Bottas, Mercedes - 2021)

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend nella città di Città del Messico, secondo Google Meteo.

Venerdì 30 ottobre - Parzialmente soleggiato, temperatura 13-25°C, precipitazioni 10%, umidità 46%

- Parzialmente soleggiato, temperatura 13-25°C, precipitazioni 10%, umidità 46% Sabato 31 ottobre - Soleggiato, temperatura 13-26°C, precipitazioni 0%, umidità 43%

- Soleggiato, temperatura 13-26°C, precipitazioni 0%, umidità 43% Domenica 1 novembre - Soleggiato, temperatura 12-24°C, precipitazioni 5%, umidità 43%

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