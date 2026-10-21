GP Stati Uniti 2026, Austin: risultati prove libere

La Formula 1 torna in pista per il 18esimo appuntamento del Mondiale 2026 e stavolta a ospitare il paddock della F1 è la prima tappa di un terzetto di gare americane consecutive: la pista permanente di Austin per il GP degli Stati Uniti. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul Circuit of the Americas.
Risultati GP Stati Uniti 2026
GP Stati Uniti 2026, ordine di arrivo
Domenica 25 ottobre, ore 21.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
GP Stati Uniti 2026, griglia di partenza
GP Stati Uniti 2026, risultati qualifiche
Sabato 24 settembre, ore 23.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Stati Uniti 2026, risultati PL3 / FP3
Sabato 24 ottobre, ore 19.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Stati Uniti 2026, risultati PL2 / FP2
Venerdì 23 ottobre, ore 23.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Stati Uniti 2026, risultati PL1 / FP1
Venerdì 23 ottobre, ore 19.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Giri
|1
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:36.052
|26
|2
|Max Verstappen
|Red Bull-RB Ford
|+0.084
|25
|3
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|+0.245
|22
|4
|George Russell
|Mercedes
|+0.326
|26
|5
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|+0.481
|25
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|+0.503
|23
|7
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|+0.734
|23
|8
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|+0.943
|23
|9
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-RB Ford
|+1.011
|26
|10
|Liam Lawson
|Racing Bulls-RB Ford
|+1.257
|22
|11
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|+1.613
|23
|12
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|+1.636
|22
|13
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|+1.731
|25
|14
|Isack Hadjar
|Red Bull-RB Ford
|+1.738
|23
|15
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|+1.749
|23
|16
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|+1.844
|26
|17
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|+2.069
|23
|18
|Nico Hulkenberg
|Audi
|+2.070
|21
|19
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|+2.794
|19
|20
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|+3.001
|21
|21
|Colton Herta*
|Cadillac-Ferrari
|+3.927
|21
|22
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|+40.416
|19
*Pilota di riserva schierato solo nelle prove libere 1
GP Stati Uniti 2026, gli orari TV
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito cittadino di Austin dove si disputa il round 18 della stagione 2026 di Formula 1
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