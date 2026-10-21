F1 2026

GP Stati Uniti 2026, Austin: risultati prove libere

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1 ora fa - Tutti i risultati del weekend sul circuito di Austin

Risultati e classifiche del GP degli Stati Uniti 2026, sul circuito di Austin: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara
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La Formula 1 torna in pista per il 18esimo appuntamento del Mondiale 2026 e stavolta a ospitare il paddock della F1 è la prima tappa di un terzetto di gare americane consecutive: la pista permanente di Austin per il GP degli Stati Uniti. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul Circuit of the Americas.

Risultati GP Stati Uniti 2026

GP Stati Uniti 2026, ordine di arrivo

Domenica 25 ottobre, ore 21.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

GP Stati Uniti 2026, griglia di partenza

GP Stati Uniti 2026, risultati qualifiche

Sabato 24 settembre, ore 23.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Stati Uniti 2026, risultati PL3 / FP3

Sabato 24 ottobre, ore 19.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Stati Uniti 2026, risultati PL2 / FP2

Venerdì 23 ottobre, ore 23.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Stati Uniti 2026, risultati PL1 / FP1

Venerdì 23 ottobre, ore 19.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

PosPilotaTeamDistaccoGiri
1Charles LeclercFerrari1:36.05226
2Max VerstappenRed Bull-RB Ford+0.08425
3Lando NorrisMcLaren-Mercedes+0.24522
4George RussellMercedes+0.32626
5Kimi AntonelliMercedes+0.48125
6Lewis HamiltonFerrari+0.50323
7Oscar PiastriMcLaren-Mercedes+0.73423
8Gabriel BortoletoAudi+0.94323
9Arvid LindbladRacing Bulls-RB Ford+1.01126
10Liam LawsonRacing Bulls-RB Ford+1.25722
11Oliver BearmanHaas-Ferrari+1.61323
12Fernando AlonsoAston Martin-Honda+1.63622
13Lance StrollAston Martin-Honda+1.73125
14Isack HadjarRed Bull-RB Ford+1.73823
15Pierre GaslyAlpine-Mercedes+1.74923
16Esteban OconHaas-Ferrari+1.84426
17Franco ColapintoAlpine-Mercedes+2.06923
18Nico HulkenbergAudi+2.07021
19Carlos SainzWilliams-Mercedes+2.79419
20Valtteri BottasCadillac-Ferrari+3.00121
21Colton Herta*Cadillac-Ferrari+3.92721
22Alexander AlbonWilliams-Mercedes+40.41619

*Pilota di riserva schierato solo nelle prove libere 1

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