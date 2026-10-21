GP Stati Uniti 2026, Austin: risultati prove libere

Risultati e classifiche del GP degli Stati Uniti 2026, sul circuito di Austin: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara

La Formula 1 torna in pista per il 18esimo appuntamento del Mondiale 2026 e stavolta a ospitare il paddock della F1 è la prima tappa di un terzetto di gare americane consecutive: la pista permanente di Austin per il GP degli Stati Uniti. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul Circuit of the Americas.

Risultati GP Stati Uniti 2026

Domenica 25 ottobre, ore 21.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

Sabato 24 settembre, ore 23.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Sabato 24 ottobre, ore 19.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Venerdì 23 ottobre, ore 23.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Venerdì 23 ottobre, ore 19.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Pos Pilota Team Distacco Giri 1 Charles Leclerc Ferrari 1:36.052 26 2 Max Verstappen Red Bull-RB Ford +0.084 25 3 Lando Norris McLaren-Mercedes +0.245 22 4 George Russell Mercedes +0.326 26 5 Kimi Antonelli Mercedes +0.481 25 6 Lewis Hamilton Ferrari +0.503 23 7 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.734 23 8 Gabriel Bortoleto Audi +0.943 23 9 Arvid Lindblad Racing Bulls-RB Ford +1.011 26 10 Liam Lawson Racing Bulls-RB Ford +1.257 22 11 Oliver Bearman Haas-Ferrari +1.613 23 12 Fernando Alonso Aston Martin-Honda +1.636 22 13 Lance Stroll Aston Martin-Honda +1.731 25 14 Isack Hadjar Red Bull-RB Ford +1.738 23 15 Pierre Gasly Alpine-Mercedes +1.749 23 16 Esteban Ocon Haas-Ferrari +1.844 26 17 Franco Colapinto Alpine-Mercedes +2.069 23 18 Nico Hulkenberg Audi +2.070 21 19 Carlos Sainz Williams-Mercedes +2.794 19 20 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari +3.001 21 21 Colton Herta* Cadillac-Ferrari +3.927 21 22 Alexander Albon Williams-Mercedes +40.416 19

*Pilota di riserva schierato solo nelle prove libere 1

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito cittadino di Austin dove si disputa il round 18 della stagione 2026 di Formula 1

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