F1 Austin, FP1: Leclerc firma il miglior tempo nelle libere 1 con la Ferrari aggiornata

La Ferrari apre il fine settimana del GP degli Stati Uniti 2026 di Formula 1 con il miglior tempo del Circuit of the Americas di Austin. Nelle prime prove libere del diciottesimo appuntamento stagionale, Charles Leclerc ha ottenuto la leadership fermando il cronometro sull'1:36.052. Il pilota della Rossa ha preceduto di appena 84 millesimi la Red Bull di Max Verstappen, anch'egli su mescola Soft. In realtà l'olandese aveva siglato un giro più veloce (1:35.860) prima che la sua prestazione fosse cancellata dalla Direzione gara FIA per aver superato i limiti della pista.

Norris 3°, poi le due Mercedes e Hamilton

Alle spalle dei primi due si è posizionata la McLaren di Lando Norris, staccato di 245 millesimi dal vertice. In casa Mercedes, George Russell ha colto il quarto tempo precedendo il compagno di squadra e capoclassifica del Mondiale Andrea Kimi Antonelli, quinto con un ritardo vicino al mezzo secondo da Leclerc. Sesta posizione per l'altra SF-26 di Lewis Hamilton, distanziato di 503 millesimi dal compagno di garage: il britannico ha però girato senza il pacchetto di aggiornamenti portato in pista proprio in Texas, per consentire ai tecnici di Maranello di effettuare le necessarie comparazioni di dati in pista.

A completare le prime dieci posizioni si sono classificati Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto, Arvid Lindblad e Liam Lawson. L'unica novità in griglia per la prima sessione ha riguardato l'impiego del pilota di casa Colton Herta, sceso in pista al volante della Cadillac al posto di Sergio Perez. L'americano ha terminato le FP1 in ventunesima posizione, accusando un distacco superiore ai nove decimi dal compagno di scuderia Valtteri Bottas.

Il programma del GP a Austin: alle 23.00 le FP2

Il programma del GP Usa 2026 di F1 prosegue con le prove libere 2, che permetteranno ai piloti di prendere ancora più confidenza con una pista insidiosa, molto tecnica e caratterizzata da molti avvallamenti sull'asfalto che rendono difficile la vita dei piloti. L'appuntamento è alle 23.00 della serata italiana, con ancora un'altra ora di prove che si preannuncia decisamente interessante.

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