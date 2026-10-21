F1 GP Stati Uniti 2026: orari, meteo e segreti del circuito di Austin

Solo una settimana di pausa per ricaricare le batterie ed ecco che la Formula 1 torna in pista, stavolta per il GP degli Stati Uniti ad Austin, 18esima tappa del Mondiale 2026. Un appuntamento, quello del Circuit of the Americas tanto apprezzato dai tifosi quanto dai piloti, che potrebbe anche essere - ed è la prima volta in questo campionato - decisiva per l'assegnazione del titolo ad Andrea Kimi Antonelli, che arriva in Texas con il primo match point della stagione (e della carriera).

Kimi Antonelli vede il titolo

Certo non sarà facilissimo, perché per ottenere la matematica certezza di portare a casa il primo titolo Piloti in F1, il 20enne bolognese dovrebbe vincere e poi sperare che i suoi rivali non ottengano piazzamenti di rilievo (Russell dovrebbe arrivare non meglio che 9° e Hamilton non meglio che 5°). Più facile, quindi, che il titolo si possa assegnare invece nel weekend successivo, a Città del Messico.

La Ferrari aggiorna la SF-26

Attenzione poi soprattutto alla Ferrari, che dopo un periodo oggettivamente difficile - in parte risolto negli ultimi due GP in cui, quantomeno, sono tornati i piazzamenti sul podio - porta in pista un pacchetto corposo di aggiornamenti all'aerodinamica della SF-26: così Lewis Hamilton e Charles Leclerc dovrebbero avere delle armi in più per lottare al vertice, peraltro su una pista che sulla carta non dovrebbe essere sfavorevole alla Rossa. Basterà per tornare a vincere?

Max Verstappen è il favorito

Impossibile però non considerare come grande favorito Max Verstappen, che arriva da tre pole position e tre vittorie consecutive, se consideriamo le due gare a Sepang e Singapore e anche la Sprint Race di Marina Bay. La Red Bull, con l'ultimo pacchetto di novità portate in pista a Baku sembra insomma avere svoltato e non può che partire da osservata speciale anche al Circuit of the Americas.

Link utili - GP Stati Uniti 2026

Di seguito tutti i link per non perdersi niente del weekend del GP Stati Uniti 2026.

Chiusa la tripletta di gare in Asia, la Formula 1 ora se ne va dall'altra parte del mondo per correre tre gare di fila in America. E, quindi, con degli orari tv particolarmente favorevoli per gli appassionati europei, che potranno godersi le sessioni ufficiali in prima serata. Ecco gli orari di tutte le sessioni ufficiali del weekend sul circuito permanente di Austin.

Venerdì 23 ottobre

Prove libere 1 : 19.30 – 20.30

: 19.30 – 20.30 Prove libere 2: 23.00 – 00.00

Sabato 24 ottobre

Prove libere 3 : 19.30 – 20.30

: 19.30 – 20.30 Qualifiche: 23.00 – 00.00

Domenica 25 ottobre

Gara: 21.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW.

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8*

La gara e le qualifiche (ma non le prove libere) saranno visibile in chiaro - e, cioè, senza un abbonamento - sul canale gratuito TV8, ma soltanto in differita, qualche ora dopo l'inizio effettivo della sessione:

Qualifiche : domenica 25 ottobre, differita ore 00.30

: domenica 25 ottobre, differita ore 00.30 Gara: domenica 25 ottobre, differita ore 22.30

*NB: il palinsesto delle differite in chiaro di TV8 è sempre soggetto a possibili cambiamenti dell'ultimo minuto.

Il circuito permanente di Austin è una delle piste di recente costruzione più riuscite e apprezzate, capace di alternare bei punti di sorpasso (soprattutto curva-1 e curva-12) a tratti guidati molto tecnici e impegnativi, ma con una sede stradale sempre piuttosto ampia che permette i duelli ruota a ruota.

F1 GP Stati Uniti 2026, Austin: la mappa del circuito | Foto: F1.com

Lunghezza : 5.513 metri

: 5.513 metri Curve : 20

: 20 Giri : 56

: 56 Record della pista: 1:36.169 (Charles Leclerc, Ferrari - 2019)

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend nella città di Austin, secondo Google Meteo.

Venerdì 23 ottobre - Parzialmente soleggiato, temperatura 12-28°C, precipitazioni 0%, umidità 49%

- Parzialmente soleggiato, temperatura 12-28°C, precipitazioni 0%, umidità 49% Sabato 24 ottobre - Parzialmente soleggiato, temperatura 14-29°C, precipitazioni 10%, umidità 58%

- Parzialmente soleggiato, temperatura 14-29°C, precipitazioni 10%, umidità 58% Domenica 25 ottobre - Parzialmente soleggiato, temperatura 15-27°C, precipitazioni 10%, umidità 59%

VEDI ANCHE

Tags