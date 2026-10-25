F1 Austin, qualifiche: Kimi Antonelli, pole da sogno! Verstappen 2°, deludono le Ferrari

Nel momento cruciale delle qualifiche al Circuit of the Americas, Andrea Kimi Antonelli firma il giro perfetto e conquista la pole position del GP degli Stati Uniti 2026 di Formula 1. Dopo tre sessioni di prove libere in cui è rimasto all'ombra delle Ferrari e di Max Verstappen, il giovane pilota della Mercedes ha tirato fuori la prestazione vincente proprio nel Q3 del fine settimana che lo vede di fronte al suo primo match point iridato per la conquista del titolo mondiale. L'italiano ha fermato i cronometri staccando di poco meno di due decimi Max Verstappen, seguito dalla seconda Red Bull di Isack Hadjar.

Sabato amaro per la Ferrari

Il verdetto della qualifica lascia un pizzico d'amarezza in casa Ferrari, che si presentava al momento decisivo con i favori del pronostico dopo aver comandato la graduatoria in tutti i turni di prova. Charles Leclerc si è dovuto accontentare della quarta posizione, accusando un distacco di 232 millesimi dalla vetta. Ancora più indietro Lewis Hamilton, quinto a 276 millesimi dalla pole sulla pista che lo ha visto spesso protagonista. In terza fila trova spazio anche George Russell, sesto sull'altra Freccia d'Argento con un ritardo superiore ai quattro decimi dal compagno di scuderia.

Qualifiche complesse per la McLaren

Fascia centrale della griglia amara per la McLaren. Nonostante il segnale d'incoraggiamento mostrato da Lando Norris nella prima fase delle qualifiche, il campione del mondo ha chiuso in ottava posizione dopo essersi visto cancellare il tentativo finale per aver ecceduto i limiti del tracciato, terminando alle spalle del compagno Oscar Piastri. La top-10 si chiude con le due monoposto della Racing Bulls: Arvid Lindblad ha ottenuto la nona piazza precedendo Liam Lawson, rimasto al box nel Q3 per agevolare il compagno prima di scontare le cinque posizioni di penalità rimediate per la sostituzione di componenti sulla power unit.

Il programma del GP a Austin: domenica alle 21.00 la gara

Il programma del GP Usa 2026 di F1 prosegue con la gara che assegna i punti al vincitore e potrebbe, per la prima volta questa stagione, assegnare il titolo mondiale a Kimi Antonelli. L'appuntamento è per le 21.00 di domenica 25 ottobre.

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