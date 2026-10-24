F1 Austin, FP2: Charles Leclerc domina il venerdì, detta il passo su Antonelli e Verstappen

Charles Leclerc completa un avvio di fine settimana perfetto al Circuit of the Americas, ottenendo la prestazione migliore anche nella seconda sessione di prove libere del GP degli Stati Uniti 2026 di Formula 1. Il pilota della Ferrari ha fermato il cronometro sull'1:35.291, imponendosi per la prima volta in questo campionato in entrambi i turni del venerdì.

Alle sue spalle si è piazzato Andrea Kimi Antonelli: il leader del Mondiale, dopo aver perso la fase iniziale della sessione per sistemare il posizionamento del sedile, ha chiuso a soli 42 millesimi dalla vetta, precedendo la Red Bull di Max Verstappen, staccato di poco meno di due decimi dal vertice.

Hamilton lavora sulle novità Ferrari

Resta più distanziato Lewis Hamilton sulla seconda SF-26. Il britannico, passato alle componenti aggiornate dopo le verifiche comparative delle prove libere 1, ha accusato un ritardo di sei decimi dal compagno di squadra, mostrando inoltre un degrado marcato delle gomme nelle simulazioni di passo gara rispetto alla costanza evidenziata dalla macchina di Leclerc. Alle sue spalle si è posizionata la Mercedes di George Russell, quinta davanti alla sorpresa Liam Lawson al volante della Racing Bulls.

McLaren, pomeriggio in salita per Norris

Sessione complessa per la McLaren, che ha visto Lando Norris e Oscar Piastri occupare la settima e l'ottava posizione con un divario superiore al secondo rispetto al tempo di riferimento. Il britannico è stato condizionato da alcune imprecisioni di guida causate dall'instabilità del retrotreno. Hanno chiuso la lista dei primi dieci posti la seconda Red Bull guidata da Isack Hadjar e la Haas di Oliver Bearman.

Il programma del GP a Austin: alle 19.30 di sabato le FP3

Il programma del GP Usa 2026 di F1 prosegue con le prove libere 3, che daranno ai piloti la chance di affinare gli ultimi dettagli di assetto in vista delle qualifiche. L'appuntamento è rispettivamente per le 19.30 e le 23.00 di sabato 24 ottobre.

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