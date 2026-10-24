F1 Austin, FP3: Hamilton firma il miglior tempo davanti a Verstappen e Leclerc

La Ferrari mantiene un ruolo di primo piano al Circuit of the Americas nel fine settimana del GP degli Stati Uniti 2026 di F1. Dopo le prestazioni mostrate da Charles Leclerc nel venerdì di libere, la terza e ultima sessione del sabato ha visto emergere Lewis Hamilton. Il pilota britannico, dopo aver affinato il bilanciamento della propria SF-26 rispetto alle prime prove, ha fermato il cronometro sull'1:34.893, conquistando la prima posizione nel monitor dei tempi.

Leclerc convince, Verstappen tra le due Ferrari

Il secondo tempo di giornata è andato alla Red Bull di Max Verstappen, staccato di un decimo e mezzo dal tempo di Hamilton e seguito dalla seconda Rossa di Maranello guidata da Charles Leclerc. Il monegasco ha però visto cancellarsi il proprio miglior tentativo con gomma Soft a causa del superamento dei limiti del tracciato in corrispondenza di curva-9, rilievo che gli avrebbe garantito il primato con 84 millesimi di margine sul compagno di squadra.

Ciononostante, il ferrarista ha mostrato un ritmo di ottimo livello segnando la sua miglior prestazione con le gomme medie, arrendendosi nel finale soltanto ai tentativi con gomma morbida dai primi due della classifica.

Antonelli è lì, McLaren in difficoltà sul giro secco

Alle spalle del gruppo di testa si sono posizionate le due Mercedes, con Andrea Kimi Antonelli quarto a 303 millesimi dalla cima e George Russell quinto a quasi mezzo secondo. Maggiori complessità per la McLaren, frenata da problemi di bilanciamento al posteriore nelle simulazioni di qualifica: Oscar Piastri si è fermato al sesto posto a sei decimi di ritardo, mentre Lando Norris ha chiuso ottavo, preceduto anche dall'Audi di Nico Hulkenberg, a causa della cancellazione del suo giro migliore per infrazione dei track limit. Hanno completato la lista dei primi dieci classificati Pierre Gasly e Isack Hadjar, condizionato da problemi di assetto sulla sua Red Bull.

Il programma del GP a Austin: alle 23.00 le qualifiche

Il programma del GP Usa 2026 di F1 prosegue con le attesissime qualifiche che preannunciano due Ferrari protagoniste in lotta per la pole position: l'appuntamento è per le 23.00 di oggi, sabato 24 ottobre.

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