F1 Città del Messico, FP2: Leclerc concede il bis e domina il venerdì, Hamilton KO per problemi

Charles Leclerc conferma la straordinaria forma già evidenziata al Circuit of the Americas e firma la doppietta nel venerdì di prove del GP di Città del Messico 2026 di F1. Il pilota della Ferrari ha stabilito il miglior tempo della seconda sessione fermando i cronometri sull'1:17.827. La prestazione del monegasco è arrivata al termine di un turno non privo di ostacoli, nel quale ha dovuto abortire i primi tre tentativi lanciati a causa del traffico e di alcune sbavature, salvo poi riuscire a piazzare la zampata decisiva con gomme Soft ormai non più nella fase migliore di grip.

Hamilton KO, Norris e Russell dietro a Leclerc

Il pomeriggio della Scuderia Ferrari ha tuttavia un retrogusto agrodolce a causa dello stop patito da Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo, impegnato nel primo tentativo con mescole morbide nuove, ha accusato un'improvvisa perdita di potenza nel terzo settore, venendo poi costretto a parcheggiare la propria SF-26 lungo il tracciato nel giro successivo, chiudendo la sessione soltanto in undicesima posizione.

Alle spalle di Leclerc si è inveec formato un gruppo estremamente compatto con tante macchine diverse racchiuse in pochi decimi di distacco: Lando Norris ha colto il secondo tempo staccato di 103 millesimi, precedendo di appena tre millesimi da George Russell, terzo sulla Mercedes.

Antonelli 4°, contatto tra Verstappen e Lawson

Andrea Kimi Antonelli ha concluso il turno al quarto posto, accusando due decimi di margine dalla vetta ma precedendo la Red Bull di Max Verstappen. Il quattro volte iridato olandese è stato protagonista di una sessione agitata, culminata nell'unica interruzione con bandiera rossa della giornata: un lieve contatto in corrispondenza di curva-14 con la Racing Bulls di Liam Lawson ha sparso detriti in carbonio sulla sede stradale, costringendo i commissari a sospendere momentaneamente le operazioni in pista per consentire la pulizia dell'asfalto.

WOAH! 😨 This is the moment where Verstappen and Lawson go wheel-to-wheel in FP2, and make contact! 💥 #F1 #MexicoGP https://t.co/edY5rY0h7E — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

Il programma del GP a Città del Messico: cresce l'attesa per la pole

Il programma del GP di Città del Messico 2026 di F1 prosegue con le prove libere 3 che, nella giornata di sabato 31 ottobre, daranno la possibilità a tutti i piloti di affinare gli assetti e mettere a posto tutti gli ultimi preparativi in vista delle qualifiche numero 19 della stagione. L'appuntamento in Italia è per le 18.30 con le FP3, e poi alle 22.00 per le prove ufficiali.

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