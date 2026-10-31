Esteban Ocon salta il GP del Messico: Haas schiera il debuttante Ryo Hirakawa

Esteban Ocon non prenderà parte alle fasi decisive del fine settimana del GP di Città del Messico 2026 di Formula 1. La Haas ha infatti richiesto e ottenuto dalla Federazione Internazionale l'autorizzazione per sostituire il pilota transalpino a partire dalla giornata di sabato e per la gara domenicale, affidando il volante della VF-26 al pilota di riserva Ryo Hirakawa, pronto al suo esordio assoluto in un Gran Premio di F1.

BREAKING: Haas confirm Ryo Hirakawa will make his F1 debut in the Mexico City Grand Prix, replacing Esteban Ocon for the remainder of the weekend #F1 #MexicoGP https://t.co/u6HoaVuncL — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

Ocon fuori, ma c'è riserbo sulle motivazioni

La scuderia statunitense ha scelto di mantenere il più stretto riserbo attorno alle ragioni che hanno portato all'esclusione di Ocon dall'evento all'Autodromo Hermanos Rodriguez, precisando nella propria nota ufficiale che non verranno pubblicati ulteriori dettagli. La totale assenza di riferimenti a problemi di salute o sintomi influenzali all'interno del comunicato lascia presumere motivazioni legate a questioni personali riservate o a provvedimenti interni. Le recenti tensioni via radio e il già annunciato avvicendamento per il 2027, anno in cui il francese cederà il sedile al giovane brasiliano Rafael Câmara, alimentano lo scenario di un'altra separazione anticipata nella carriera del pilota dopo quella già avvenuta due stagioni fa con l'Alpine.

Ryo Hirakawa al debutto con Oliver Bearman

Per il trentaduenne giapponese Ryo Hirakawa si tratta dell'esordio ufficiale in una gara della massima serie, dopo aver già completato tre turni di prove libere nel corso della stagione al volante della VF-26. Il pilota nipponico, che nella prima sessione del venerdì aveva concluso al quindicesimo posto, affiancherà Oliver Bearman per il prosieguo del programma del weekend in vista delle 71 tornate previste sulla pista di Città del Messico per la domenica di gara.

Chi è Ryo Hirakawa?

Nato nel 1994 a Kure,Ryo Hirakawa vanta un curriculum di primissimo piano nell'automobilismo internazionale endurance e a ruote scoperte.Campione del mondo WEC nella classe Hypercar con Toyota e vincitore della prestigiosa 24 Ore di Le Mans nel 2022,il pilota giapponese si è affermato negli anni tra i protagonisti assoluti del motorsport asiatico conquistando anche i titoli in Super GT e in Formula 3 giapponese,prima di entrare nel programma di sviluppo e guidare come riserva per varie squadre di Formula 1, tra cui anche McLaren e Alpine, oltre alla Haas.

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