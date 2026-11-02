Kimi Antonelli campione: le congratulazioni del grande capo della F1, Stefano Domenicali

Andrea Kimi Antonelli è nella storia della Formula 1: con il terzo posto ottenuto nel corso del GP del Messico 2026 - ma in realtà ha anche fatto di più del minimo sindacale, perché gli sarebbe anche bastata una nona posizione per l'aritmetica certezza di aver vinto il campionato - il pilota italiano di casa Mercedes si laurea campione del mondo per la prima volta in carriera. Un risultato straordinario se pensiamo all'età, poco più di 20 anni, che lo rende il più giovane di sempre a vincere un Mondiale, ma anche alla relativa inesperienza: Kimi ha infatti debuttato in F1 soltanto nel 2025, peraltro affrontando una stagione d'esordio difficoltosa e sulle montagne russe per quanto riguarda le insidie nel prendere le misure con le monoposto più veloci al mondo.

Stefano Domenicali si congratula con Kimi Antonelli

Un successo che ora l'Italia può festeggiare, tornando a mettere la propria bandierina sull'albo d'oro del Mondiale Piloti di Formula 1 come non succedeva dal lontano 1953, 73 anni fa con Alberto Ascari (su Ferrari). Ecco le parole di Stefano Domenicali, altro nostro connazionale di spicco nel paddock dei GP, che ricopre il ruolo prestigioso di presidente e amministratore delegato di Formula One Group per conto di Liberty Media.

''Oggi Kimi Antonelli entra nella storia. Diventare il più giovane campione del mondo di Formula 1 - spiega Domenicali in un comunicato ufficiale - è un risultato straordinario, conquistato grazie a un talento eccezionale, al coraggio e alla determinazione. Mi riempie di immenso orgoglio vedere Kimi diventare il primo campione del mondo italiano di Formula 1 dai tempi di Alberto Ascari nel 1953. Per 73 anni il nostro Paese ha atteso questo momento, e oggi un’intera nazione festeggerà uno dei suoi figli che ha raggiunto l’apice assoluto del nostro sport. La grandezza non si misura solo dai record, ma dalle generazioni che ispira. Kimi ha conquistato l’immaginazione di milioni di appassionati in tutto il mondo e ha dimostrato ai giovani di ogni dove che non ci sono limiti a ciò che si può raggiungere con dedizione, fiducia e duro lavoro. In tutto il mondo, i ragazzi e le ragazze che oggi lo guardano vedranno in Kimi qualcuno che dimostra che anche i sogni più grandi possono diventare realtà''.

''Oggi il suo nome entra a far parte delle leggende del nostro sport. È stato scritto un nuovo capitolo nella storia della Formula 1 e credo fermamente che questo sia solo l’inizio di un’eredità straordinaria. Congratulazioni a Kimi, alla Mercedes e alla sua famiglia per questo incredibile risultato. L’intera comunità della Formula 1 è orgogliosa di celebrare questo momento speciale insieme a loro'', conclude Stefano Domenicali.

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