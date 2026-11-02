F1 Città del Messico: trionfo Verstappen nel caos Ferrari, Kimi Antonelli è campione del mondo

Andrea Kimi Antonelli completa l'opera all'Autodromo Hermanos Rodriguez e iscrive il proprio nome nella storia dell'automobilismo. Al pilota emiliano bastava un nono posto per chiudere i conti, ma è riuscito a suggellare il suo primo titolo mondiale di Formula 1 conquistando il terzo gradino del podio nel GP di Città del Messico 2026.

A distanza di 73 anni dall'ultima affermazione di Alberto Ascari, l'Italia torna a celebrare un campione del mondo nella massima serie automobilistica. La vittoria della gara è andata a un cinico Max Verstappen che, scattato dalla quinta piazzola in griglia, ha saputo volgere a proprio favore ogni fase concitata di una corsa ricca di colpi di scena.

Ferrari, duello e penalità: le scaramucce Leclerc-Hamilton

Lo svolgimento del Gran Premio è stato profondamente segnato dal confronto diretto al via tra le due Ferrari. Partito dalla pole, Lewis Hamilton ha subito l'attacco di Charles Leclerc, lesto ad affiancarlo all'esterno della prima staccata per poi tagliare la chicane successiva e prendere la testa della corsa. La manovra è costata cinque secondi di penalizzazione al monegasco, scontati al momento della prima sosta ai box, mentre il sette volte campione del mondo ha incassato anche il sorpasso di Verstappen in uscita da curva 4. La sanzione inflitta a Leclerc ha spalancato le porte della leadership alla Red Bull del pilota olandese, lesto a scavalcare la Ferrari durante il passaggio in pit-lane.

THIS MOMENT! 😱 Here is the first lap move from Leclerc on Hamilton, which is currently under investigation 👇 #F1 #MexicoGP https://t.co/IX0YtniiKo — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Bandiera rossa per l'incidente di Bottas e stoccata finale di Antonelli

Onboard with Valtteri Bottas for a sizeable crash at Turn 1 😱💥 He is out of the car and ok #F1 #MexicoGP https://t.co/XLqppzQCnL — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Al 45° dei 71 giri previsti, un brusco cedimento della sospensione anteriore sinistra sulla macchina di Valtteri Bottas ha provocato un violento impatto in curva-1, fortunatamente senza conseguenze fisiche per il pilota finlandese ma rendendo necessaria l'esposizione della bandiera rossa. Alla ripartenza da fermo, Verstappen ha mantenuto la vetta mentre Leclerc ha subito il controsorpasso di Hamilton bloccando l'anteriore sinistra per evitare il contatto.

The race restarts! 💨 Verstappen retains his lead but it's an epic start from Hamilton 👀 #F1 #MexicoGP https://t.co/IP0XQ0OKtv — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Un errore che ha poi rovinato le gomme della SF-26, consentendo a Kimi Antonelli di scavalcare il monegasco e di terminare la gara a ridosso del duo di testa. Leclerc ha poi difeso il quarto posto dagli attacchi di Lando Norris e George Russell, quinto e sesto al traguardo.

Gli altri in top-10

Settima piazza per Oscar Piastri, scivolato però al 15° posto dopo la fine della gara per una penalità di 10 secondi subita in seguito al contatto in pista con Arvid Lindblad. In zona punti ci vanno quindi l'Alpine di Franco Colapinto in settima posizione, seguito da un eroico Liam Lawson - 8° a bordo della Racing Bulls dopo essere scattato dalla corsia dei box - da Pierre Gasly, nono con la seconda monoposto francese, e da Gabriel Bortoleto che torna a raccogliere un punto con l'Audi.

Lindblad and Piastri collide in dramatic fashion! 😮💥 This incident brought out the Safety Car in Mexico ⚠️ #F1 #MexicoGP https://t.co/iVhCoGTgYC — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Il calendario F1: subito in Brasile per lo show di Interlagos

Archiviato il weekend del GP del Messico 2026 e assegnato il titolo Piloti, la tripletta di GP in America continua a San Paolo con il GP del Brasile che potrebbe decidere la contesa per quanto riguarda il Mondiale Costruttori. L'appuntamento è per il weekend dell'8 novembre, con il GP all'Autodromo José Carlos Pace di Interlagos.

Nell'attesa, su MotorBox trovate le pagelle del fine settimana dell'Autodromo Hermanos Rodriguez, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Città del Messico e le classifiche generali del campionato.

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