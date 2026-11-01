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F1 GP Città del Messico 2026, le pagelle dell'Hermanos Rodriguez

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2 ore fa - Le pagelle di MotorBox del GP di Città del Messico 2026 F1 sul circuito dell'Hermanos Rodriguez

Le pagelle di MotorBox del GP di Città del Messico 2026 F1 sul circuito dell'Hermanos Rodriguez: Verstappen perfetto, Hamilton redivivo, Antonelli: campione!
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LE PAGELLE DEL GP DEL MESSICO DI FORMULA 1 2026

Le pagelle del GP di Città del Messico disputato sul Circuito Hermanos Rodriguez. Verstappen sempre perfetto, Hamilton redivivo, Antonelli dimostra ciò che è: un campione del mondo! Leclerc, velocissimo ma spegne la testa; Norris, Russell e Piastri, sotto ai loro standard. Colapinto best of the rest, Lawson c'è sempre, Hulkenberg e Lindblad, bocciati, promosso Hirakawa! Tutte le valutazioni della gara messicana le trovate qui sotto!

Clicca qui per leggere la cronaca del GP di Città del Messico

Max Verstappen - Voto 10

Impeccabile come sempre. Al via ne frega tre, poi non ha il passo di Leclerc ma sfrutta la penalità e lo passa seguendolo ai box. Alla secondo via spiega a Hamilton che qui non si passa.

Lewis Hamilton - Voto 8

La bandiera rossa lo rimette in gioco, dopo aver perso al via due posizioni per difendersi da Leclerc: era imbufalito. Azzecca però la ripartenza e si mette in scia a Max, ma non lo passa.

Andrea Kimi Antonelli - Voto 8

Fa quel che deve: evita rischi, attende e, se può, raccoglie doni (come con Leclerc). Il premio?La foto sul podio con Max e Lewis nel giorno in cui è CAMPIONE DEL MONDO! Immenso!

Charles Leclerc - Voto 5

Che al volante sia un fenomeno ce lo ricorda anche oggi, volando nel primo stint e tenendo Norris dietro con una gomma in meno. Però che errori! Al via con Lewis, alla ripartenza...

Lando Norris - Voto 6

Non una grandissima prestazione oggi: bene il primo stint, poi dopo le varie Safety Car e ripartenze aveva tutto per passare Leclerc, ma ha rimbalzato contro un muro di gomma.

George Russell - Voto 4

Parte secondo e subito scivola in sesta piazza, per tornare quinto sperona Hadjar e si becca anche 10'' di penalità. Poi ridiventa sesto e lì resta senza dare cenni di vita: un pugile suonato.

Oscar Piastri - Voto 5

Al netto del fatto che con Lindblad aveva ragione lui (visto che il giovane britannico non gli ha lasciato spazio), è stato distante tutto il weekend, dal compagno e dal gruppo che conta.

I VOTI DEGLI ALTRI

Franco Colapinto - Voto 8

Oggi è lui il Best of the rest, bravo a tenere l'ottava posizione coi denti anche alla ripartenza.

Liam Lawson - Voto 7,5

Lo diciamo spesso e lo ripetiamo oggi: ''deliver man'', 14 top ten su 19 gare. And counting...

Pierre Gasly - Voto 7

Bella gara, peccato dopo la ripartenza va lungo per passare Colapinto e lo passa pure Lawson.

Gabriel Bortoleto - Voto 7

Sfiora la top ten e forse se la sarebbe anche meritata, sta tornando dopo un periodo difficile.

Isack Hadjar - Voto 6,5

Speronato al via da Russell, non può far altro che provare a rimontare, alla fine è dodicesimo.

Ryo Hirakawa - Voto 8

Esordio ottimo per Ryo, che salta sull'auto di Ocon, non fa errori e arriva tredicesimo! Bravo!

Alex Albon - Voto 6,5

Vince la lotta interna con Carlos, ma per ora questa Williams può dargli poche soddisfazioni.

Carlos Sainz - Voto 6

Vale quanto detto per Albon, al momento la Williams gil offre poche chance, e oggi nessuna.

Nico Hulkenberg - Voto 5

Rovina la sua giornata tamponando Bearman alla ripartenza, e sprofondando in 16° posizione.

Sergio Perez - Voto 6,5

Sfortunato con le safety car, a un certo punto con la sua Cadillac era addirittura tredicesimo.

Arvid Lindblad - Voto 5

Stava facendo una bellissima gara, punti pesanti, ma non ha lasciato sufficiente spazio a Piastri.

Oliver Bearman - Voto 6,5

Buona gara fino a quando, dopo la ripartenza è stato preso da Hulkenberg e costretto al ritiro.

Valtteri Bottas - Voto 5,5

Era ultimo quando ha ceduto l'anteriore sinistra e si è schiantato, per fortuna ne è uscito illeso.

Fernando Alonso & Lance Stroll - Voto SV

Ripiomba nello sconforto l'Aston Martin, doppio ritiro per problemi tecnici dopo appena 3 giri.

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Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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