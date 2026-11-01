F1 GP Città del Messico 2026, le pagelle dell'Hermanos Rodriguez

LE PAGELLE DEL GP DEL MESSICO DI FORMULA 1 2026

Le pagelle del GP di Città del Messico disputato sul Circuito Hermanos Rodriguez. Verstappen sempre perfetto, Hamilton redivivo, Antonelli dimostra ciò che è: un campione del mondo! Leclerc, velocissimo ma spegne la testa; Norris, Russell e Piastri, sotto ai loro standard. Colapinto best of the rest, Lawson c'è sempre, Hulkenberg e Lindblad, bocciati, promosso Hirakawa! Tutte le valutazioni della gara messicana le trovate qui sotto!

Max Verstappen - Voto 10

Impeccabile come sempre. Al via ne frega tre, poi non ha il passo di Leclerc ma sfrutta la penalità e lo passa seguendolo ai box. Alla secondo via spiega a Hamilton che qui non si passa.

Lewis Hamilton - Voto 8

La bandiera rossa lo rimette in gioco, dopo aver perso al via due posizioni per difendersi da Leclerc: era imbufalito. Azzecca però la ripartenza e si mette in scia a Max, ma non lo passa.

Andrea Kimi Antonelli - Voto 8

Fa quel che deve: evita rischi, attende e, se può, raccoglie doni (come con Leclerc). Il premio?La foto sul podio con Max e Lewis nel giorno in cui è CAMPIONE DEL MONDO! Immenso!

Charles Leclerc - Voto 5

Che al volante sia un fenomeno ce lo ricorda anche oggi, volando nel primo stint e tenendo Norris dietro con una gomma in meno. Però che errori! Al via con Lewis, alla ripartenza...

Lando Norris - Voto 6

Non una grandissima prestazione oggi: bene il primo stint, poi dopo le varie Safety Car e ripartenze aveva tutto per passare Leclerc, ma ha rimbalzato contro un muro di gomma.

George Russell - Voto 4

Parte secondo e subito scivola in sesta piazza, per tornare quinto sperona Hadjar e si becca anche 10'' di penalità. Poi ridiventa sesto e lì resta senza dare cenni di vita: un pugile suonato.

Oscar Piastri - Voto 5

Al netto del fatto che con Lindblad aveva ragione lui (visto che il giovane britannico non gli ha lasciato spazio), è stato distante tutto il weekend, dal compagno e dal gruppo che conta.

I VOTI DEGLI ALTRI

Franco Colapinto - Voto 8

Oggi è lui il Best of the rest, bravo a tenere l'ottava posizione coi denti anche alla ripartenza.

Liam Lawson - Voto 7,5

Lo diciamo spesso e lo ripetiamo oggi: ''deliver man'', 14 top ten su 19 gare. And counting...

Pierre Gasly - Voto 7

Bella gara, peccato dopo la ripartenza va lungo per passare Colapinto e lo passa pure Lawson.

Gabriel Bortoleto - Voto 7

Sfiora la top ten e forse se la sarebbe anche meritata, sta tornando dopo un periodo difficile.

Isack Hadjar - Voto 6,5

Speronato al via da Russell, non può far altro che provare a rimontare, alla fine è dodicesimo.

Ryo Hirakawa - Voto 8

Esordio ottimo per Ryo, che salta sull'auto di Ocon, non fa errori e arriva tredicesimo! Bravo! Alex Albon - Voto 6,5

Vince la lotta interna con Carlos, ma per ora questa Williams può dargli poche soddisfazioni. Carlos Sainz - Voto 6

Vale quanto detto per Albon, al momento la Williams gil offre poche chance, e oggi nessuna.

Nico Hulkenberg - Voto 5

Rovina la sua giornata tamponando Bearman alla ripartenza, e sprofondando in 16° posizione.

Sergio Perez - Voto 6,5

Sfortunato con le safety car, a un certo punto con la sua Cadillac era addirittura tredicesimo.

Arvid Lindblad - Voto 5

Stava facendo una bellissima gara, punti pesanti, ma non ha lasciato sufficiente spazio a Piastri.

Oliver Bearman - Voto 6,5

Buona gara fino a quando, dopo la ripartenza è stato preso da Hulkenberg e costretto al ritiro.

Valtteri Bottas - Voto 5,5

Era ultimo quando ha ceduto l'anteriore sinistra e si è schiantato, per fortuna ne è uscito illeso.

Fernando Alonso & Lance Stroll - Voto SV Ripiomba nello sconforto l'Aston Martin, doppio ritiro per problemi tecnici dopo appena 3 giri.

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