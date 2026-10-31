F1 Città del Messico, qualifiche: Hamilton batte Russell per 9 millesimi ed è in pole dopo 3 anni!

A tre anni di distanza dall'ultima affermazione al sabato, risalente al GP d'Ungheria 2023, Lewis Hamilton torna a scattare dalla casella più in alto della griglia di partenza: il sette volte campione del mondo di F1 rompe infatti il lungo digiuno nella Q3 del GP di Città del Messico 2026, regalando alla Ferrari anche la prima pole position stagionale.

Hamilton lo fa al culmine di un fine settimana in cui non aveva mai comandato la graduatoria dei tempi nelle prove libere, piazzando però la zampata vincente nell'ultimo e decisivo tentativo lanciato, fermando il cronometro sull'1:16.514. Una prodezza che gli permette di precedere di appena nove millesimi la Mercedes dell'ex compagno di squadra George Russell.

Leclerc 3°, Antonelli promosso con l'aiuto di Max

Posizione strategica per Charles Leclerc, che scatterà dalla terza piazzola della griglia con un ritardo di 119 millesimi dal compagno di scuderia. Il monegasco, al comando al termine del primo tentativo della Q3, mastica un po' amaro dopo la bandiera a scacchi per essere stato condizionato da alcune imprecisioni nel giro decisivo. Dall'altro lato c'è però la statistica che vede spesso i piloti che partono in prima fila danneggiati dal lungo rettilineo di partenza dell'Autodromo Hermanos Rodriguez, che invece favorisce i piloti che scattano dietro: così il monegasco spera di poter sovvertire le gerarchie proprio allo spegnimento dei semafori.

Alle spalle di Leclerc, il quarto tempo in pista è di Max Verstappen, arretrato tuttavia in quinta posizione sulla griglia per la sanzione dovuta al contatto con Liam Lawson nelle FP2. L'olandese così la seconda fila ad Andrea Kimi Antonelli, trovandosi dunque affiancato a Lando Norris in terza.

Piastri escluso in Q2, Alonso in panne

La graduatoria dei primi dieci si completa con la Red Bull di Isack Hadjar e le due Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad, che si scambieranno le piazzole in griglia a causa della penalizzazione inflitte al neozelandese per il già citato episodio con Verstappen. Pierre Gasly chiude invece decimo e ultimo dei qualificati in Q3 con l'Alpine.

Sabato amaro per Oscar Piastri, escluso già nel Q2 e confinato al 13° posto, mentre la prima fase della qualifica è stata interrotta da una bandiera rossa provocata dalla rottura della power unit dell'Aston Martin di Fernando Alonso.

Il programma del GP a Città del Messico: il GP alle 21.00 di domenica

Il programma del GP di Città del Messico 2026 di F1 prosegue ora con una gara che si preannuncia emozionante e super interessante, da un lato per via della posta in gioco tra le due Ferrari e Russell verso curva-1, dall'altro perché ad Andrea Kimi Antonelli basta un nono posto per laurearsi campione del mondo di Formula 1 per la prima volta in carriera, rompendo un digiuno di piloti italiani che dura dal lontano 1953 (Alberto Ascari, su Ferrari). L'appuntamento è quindi alle 21.00 per lo spegnimento dei semafori di un GP potenzialmente memorabile.

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