F1, è divorzio tra Haas ed Esteban Ocon: l'addio sarà definitivo a fine 2026

La notizia, già nell'aria durante il weekend di Baku, ha ora i crismi dell'ufficialità: Esteban Ocon non sarà più un pilota della Haas nel 2027. A darne l'annuncio è stato lo stesso team statunitense, confermando che il 30enne francese concluderà la propria avventura a Kannapolis al termine dell'attuale campionato.

Ocon si ritrova così nello status di free agent, libero di cercare una nuova sistemazione nel paddock in vista della prossima stagione, anche se per lui opzioni da titolare appaiono al momento limitate, facendosi invece strada l'ipotesi di un ruolo da terzo pilota o riserva di lusso per un top team.

Il saluto di Ayao Komatsu e il lavoro sulla VF-26

A margine del comunicato, il team principal della Haas, Ayao Komatsu, ha voluto ringraziare il pilota normanno per l'apporto garantito sin dal suo arrivo nella stagione 2025: ''Voglio ringraziare Esteban Ocon per tutto ciò che ha apportato alla squadra da quando è entrato a farne parte nel 2025. La sua professionalità e il suo impegno si sono rivelati preziosi per la nostra continua crescita come organizzazione. Quest’anno abbiamo affrontato insieme la sfida di un importante cambiamento regolamentare, in cui l’esperienza di guida e i suggerimenti di Esteban sono stati fondamentali mentre lavoravamo duramente per sviluppare la VF-26 nel corso della stagione. Ci sono ancora molte gare da disputare e il nostro obiettivo rimane quello di lavorare insieme per sfruttare al massimo ogni opportunità fino all’ultima gara dell’anno''.

Nonostante le parole di stima, nel paddock si rincorrevano da mesi indiscrezioni su presunti attriti interni tra il manager giapponese e lo stesso Ocon, segnando un punto di non ritorno nella relazione professionale.

Chi affiancherà Oliver Bearman nel 2027?

Mentre la Haas conferma la permanenza del giovane inglese di scuola Ferrari, Oliver Bearman, resta per ora vuota la casella della seconda macchina per il Mondiale 2027. Nel comunicato ufficiale non si fa menzione dei candidati, ma le indiscrezioni di mercato portano a una pista ben precisa: Rafael Camara. Il brasiliano, cresciuto nella Ferrari Driver Academy, dopo aver conquistato il titolo di Formula 3 al primo anno nel 2025 è attualmente al comando della Formula 2 ed è il grande favorito per compiere il salto in F1 con il team cliente della Rossa.

Sullo sfondo rimangono i profili dell'italiano Leonardo Fornaroli e del giapponese Ryo Hirakawa, quest'ultimo fortemente spinto dal partner tecnico e sponsor Toyota.

Ocon, reduce dall'ottavo posto conquistato nel convulso finale di Baku proprio davanti al compagno di squadra Bearman (risultato che rappresenta il suo miglior piazzamento in una stagione complessa che lo vede 16° in classifica), punta ora a chiudere nel miglior modo possibile il campionato prima di sciogliere le riserve sul suo futuro, probabilmente non da titolare in F1.

VEDI ANCHE

Tags