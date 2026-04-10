Il venditore d'auto sarà un chatbot? Un marchio europeo ci crede

Entrare in una concessionaria, oggi, è un’esperienza sempre uguale. C’è ancora lui, il venditore. Quello con la camicia di una taglia troppo piccola, il sorriso così bianco da essere illegale e quella capacità soprannaturale di ignorare ogni tua specifica richiesta (non tutti, eh).

Ebbene, il regno del ''vada a casa e ne parli con sua moglie'' potrebbe avere i giorni contati. Dalla Corea del Sud, terra di K-Pop, smartphone pieghevoli e una voglia matta di digitalizzare pure l'aria, arriva Epikar con il suo Pikar Genie.

Credits: Epikar

Non è una lampada magica, ma un chiosco interattivo animato (indovina?) dall'intelligenza artificiale.

Il concetto è semplice: tu entri, parli col totem, lui ti spiega tutto su coppia, consumi e perché quel SUV color ''Grigio Tristezza'' è l'auto della tua vita. Niente pressioni, niente ''devo chiedere al mio responsabile se posso farle un ulteriore 1% di sconto'', niente attese bibliche mentre lui finge di consultare listini segreti, che in realtà sono solo il menù della pizzeria accanto.

Credits: Epikar

In Corea, marchi come Renault, BMW e Volvo hanno già iniziato a testare la tecnologia. I risultati? In un salone di Seoul, Renault è passata da sei venditori in carne ed ossa a tre. Gli altri tre, probabilmente, sono stati ricollocati a spiegare agli anziani come funziona lo SPID.

I puristi del settore (e i sindacati dei venditori) storcono il naso. Dicono che l'auto sia un acquisto emozionale, che serva il tocco umano, la fiducia, la capacità di capire se il cliente ha davvero bisogno di un 4x4 o se sta solo cercando di compensare una crisi di mezza età.

Credits: Epikar

Dal canto suo l'intelligenza artificiale, per definizione, non ha provvigioni. Non deve pagare il mutuo a fine mese e, soprattutto, non vi guarderà con aria di sufficienza se chiedete se la versione base ha ancora i finestrini a manovella.

Per ora, Epikar punta agli USA. Se il test dovesse funzionare, prepariamoci: il prossimo ''uomo della provvidenza'' che proverà a vendervi un'auto potrebbe avere una voce metallica e non aver mai bevuto un caffè in vita sua.

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/04/2026