Svelata la Mercedes GLA, ora tocca alla versione AMG. Le foto spia

Foto spia e anticipazioni sulla nuova Mercedes-AMG GLA Electric. Potenza, ricarica e le caratteristiche tecniche previste

Dopo aver mostrato la versione di serie della nuova Mercedes GLA alla fine di luglio, in casa Stoccarda ha poco senso continuare a nascondere la variante firmata dal reparto ad alte prestazioni. Le ultime immagini scattate dai nostri fotografi ritraggono la futura Mercedes-AMG GLA Electric con un camuffamento davvero ridotto al minimo, concentrato quasi esclusivamente sul frontale, sulle minigonne e sulla zona posteriore, dove si localizzano i principali interventi d'affinamento aerodinamico.

Anche con la pellicola adesiva ancora applicata, le differenze estetiche si intuiscono chiaramente. L'impostazione riprende quanto già visto sulla sorella minore AMG CLA 45: trovi uno spoiler anteriore più pronunciato e l'inconfondibile mascherina specifica firmata AMG. Le minigonne appaiono visibilmente più larghe, mentre in coda spiccano un estratore posteriore dedicato e uno spoiler montato sul tetto di dimensioni ben più generose. Nessuna sorpresa invece per i gruppi ottici, lasciati del tutto scoperti: sono esattamente gli stessi della variante standard.

Nuova Mercedes GLA 2027 Hybrid, luci anteriori

Architettura MMA e tre motori a flusso assiale

Proprio come la berlina da cui deriva, anche la nuova Mercedes-AMG GLA Electric rinuncia a un telaio sviluppato da zero su una piattaforma esclusiva AMG. Dunque sotto la scocca c'è sempre l'architettura modulare MMA, opportunamente modificata e rinforzata per assecondare le pretese dinamiche dell'atelier di Affalterbach.

L'elemento tecnico più interessante riguarda la trazione demandata a tre motori elettrici a flusso assiale. Se prendiamo come riferimento le specifiche dichiarate per la CLA ad alte prestazioni, possiamo aspettarci una potenza complessiva nell'ordine dei 500 kW, equivalenti a circa 680 CV.

Interessante anche la scelta legata all'impianto frenante: il prototipo mantiene infatti i dischi freno pieni già visti sulla variante berlina. Nonostante la carrozzeria crossover comporti un peso inevitabilmente superiore, i tecnici non hanno ritenuto necessario montare dischi forati. Il motivo sta nell'efficienza della frenata rigenerativa, capace di sviluppare una potenza di recupero che raggiunge picchi di 300 kW.

Mercedes-AMG GLA Electric

Prestazioni da riferimento e ricarica rapida fino a 330 kW

In termini di numeri puri, lo scatto da 0 a 100 km/h si preannuncia fulmineo, anche se impiegherà qualche frazione di secondo in più rispetto ai 2,7 secondi necessari alla berlina, per via della diversa sezione frontale e del peso extra.

Quando ti fermi per il pieno d'energia, l'architettura a 800 Volt riduce al minimo i tempi d'attesa. Collegando l'auto a una colonnina ultra-fast in corrente continua da almeno 330 kW, puoi passare dal 10% all'80% di carica in circa 22 minuti, una velocità ideale per ripartire subito anche dopo una sessione di guida impegnativa.

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