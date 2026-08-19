Svelata la Mercedes GLA, ora tocca alla versione AMG. Le foto spia

Dopo aver mostrato la versione di serie della nuova Mercedes GLA alla fine di luglio, in casa Stoccarda ha poco senso continuare a nascondere la variante firmata dal reparto ad alte prestazioni. Le ultime immagini scattate dai nostri fotografi ritraggono la futura Mercedes-AMG GLA Electric con un camuffamento davvero ridotto al minimo, concentrato quasi esclusivamente sul frontale, sulle minigonne e sulla zona posteriore, dove si localizzano i principali interventi d'affinamento aerodinamico.
Anche con la pellicola adesiva ancora applicata, le differenze estetiche si intuiscono chiaramente. L'impostazione riprende quanto già visto sulla sorella minore AMG CLA 45: trovi uno spoiler anteriore più pronunciato e l'inconfondibile mascherina specifica firmata AMG. Le minigonne appaiono visibilmente più larghe, mentre in coda spiccano un estratore posteriore dedicato e uno spoiler montato sul tetto di dimensioni ben più generose. Nessuna sorpresa invece per i gruppi ottici, lasciati del tutto scoperti: sono esattamente gli stessi della variante standard.
Nuova Mercedes GLA 2027 Hybrid, luci anteriori
Architettura MMA e tre motori a flusso assiale
Proprio come la berlina da cui deriva, anche la nuova Mercedes-AMG GLA Electric rinuncia a un telaio sviluppato da zero su una piattaforma esclusiva AMG. Dunque sotto la scocca c'è sempre l'architettura modulare MMA, opportunamente modificata e rinforzata per assecondare le pretese dinamiche dell'atelier di Affalterbach.
L'elemento tecnico più interessante riguarda la trazione demandata a tre motori elettrici a flusso assiale. Se prendiamo come riferimento le specifiche dichiarate per la CLA ad alte prestazioni, possiamo aspettarci una potenza complessiva nell'ordine dei 500 kW, equivalenti a circa 680 CV.
Interessante anche la scelta legata all'impianto frenante: il prototipo mantiene infatti i dischi freno pieni già visti sulla variante berlina. Nonostante la carrozzeria crossover comporti un peso inevitabilmente superiore, i tecnici non hanno ritenuto necessario montare dischi forati. Il motivo sta nell'efficienza della frenata rigenerativa, capace di sviluppare una potenza di recupero che raggiunge picchi di 300 kW.
Prestazioni da riferimento e ricarica rapida fino a 330 kW
In termini di numeri puri, lo scatto da 0 a 100 km/h si preannuncia fulmineo, anche se impiegherà qualche frazione di secondo in più rispetto ai 2,7 secondi necessari alla berlina, per via della diversa sezione frontale e del peso extra.
Quando ti fermi per il pieno d'energia, l'architettura a 800 Volt riduce al minimo i tempi d'attesa. Collegando l'auto a una colonnina ultra-fast in corrente continua da almeno 330 kW, puoi passare dal 10% all'80% di carica in circa 22 minuti, una velocità ideale per ripartire subito anche dopo una sessione di guida impegnativa.
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Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.