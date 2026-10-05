Skoda Octavia, per la prima volta anche Full Hybrid: arrivano le versioni da 136 e 170 CV

Dopo Volkswagen Golf e T-Roc, il nuovo Full Hybrid del Gruppo tedesco arriva anche sulla Skoda Octavia. Il nuovo powertrain sarà proposto nei livelli di potenza da 136 e 170 CV, sia sulla berlina e sia sulla station wagon. Per il momento i prezzi per il mercato italiano non sono ancora stati comunicati. Gli ordini comunque apriranno nel corso del mese di ottobre con le prime consegne previste entro la fine dell'anno.

Il nuovo Full Hybrid

Questo powertrain abbiamo già avuto modo di conoscerlo sui modelli a marchio Volkswagen. Dal punto di vista tecnico c'è un motore benzina turbo 1.5 TSI evo2 da 130 CV o da 150 CV abbinato a un sistema ibrido con batteria da 1,6 kWh. I motori elettrici sono identici in entrambe le varianti, che condividono anche una velocità massima limitata elettronicamente a 180 km/h. Durante la marcia, il sistema è impostato per mantenere la carica della batteria compresa tra il 40% e il 90%.

Skoda Octavia Full Hybrid

Skoda Octavia ha un serbatoio di benzina da 40 litri e la batteria è posizionata sotto i sedili posteriori. La capacità del bagagliaio è di 460 litri ma si può arrivare a 1.400 litri con i sedili posteriori abbattuti. Per la versione station wagon, i valori sono, rispettivamente, di 485 litri e fino a 1.540 litri.

Skoda Octavia Full Hybrid

Come su Golf e T-Roc, sono 3 le modalità di funzionamento del nuovo powertrain Full Hybrid.

Propulsione tramite motore elettrico : la guida a basse velocità è mossa solo dal motore elettrico, il TSI è spento.

: la guida a basse velocità è mossa solo dal motore elettrico, il TSI è spento. Funzionamento in serie : motore elettrico più generatore, con trazione affidata al motore elettrico. Il TSI è attivo ma disaccoppiato dalle ruote; viene utilizzato per generare energia destinata al motore elettrico tramite un generatore.

: motore elettrico più generatore, con trazione affidata al motore elettrico. Il TSI è attivo ma disaccoppiato dalle ruote; viene utilizzato per generare energia destinata al motore elettrico tramite un generatore. Funzionamento in parallelo: motore a benzina e motore elettrico. Il TSI è attivo come sistema di trazione principale da circa 60 km/h su strade extraurbane e autostrade; il motore elettrico supporta il motore turbo come booster.

A questo punto non rimane che attendere novità sul debutto commerciale per l'Italia.

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