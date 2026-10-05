Novità auto

Skoda Octavia, per la prima volta anche Full Hybrid: arrivano le versioni da 136 e 170 CV

Avatar di Filippo Vendrame,

1 ora fa - Ordini al via a ottobre: cosa sappiamo

Skoda Octavia introduce il nuovo powertrain Full Hybrid già visto su Volkswagen Golf e T-Roc
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Dopo Volkswagen Golf e T-Roc, il nuovo Full Hybrid del Gruppo tedesco arriva anche sulla Skoda Octavia. Il nuovo powertrain sarà proposto nei livelli di potenza da 136 e 170 CV, sia sulla berlina e sia sulla station wagon. Per il momento i prezzi per il mercato italiano non sono ancora stati comunicati. Gli ordini comunque apriranno nel corso del mese di ottobre con le prime consegne previste entro la fine dell'anno.

Il nuovo Full Hybrid

Questo powertrain abbiamo già avuto modo di conoscerlo sui modelli a marchio Volkswagen. Dal punto di vista tecnico c'è un motore benzina turbo 1.5 TSI evo2 da 130 CV o da 150 CV abbinato a un sistema ibrido con batteria da 1,6 kWh. I motori elettrici sono identici in entrambe le varianti, che condividono anche una velocità massima limitata elettronicamente a 180 km/h. Durante la marcia, il sistema è impostato per mantenere la carica della batteria compresa tra il 40% e il 90%.

Skoda Octavia Full Hybrid

Skoda Octavia ha un serbatoio di benzina da 40 litri e la batteria è posizionata sotto i sedili posteriori. La capacità del bagagliaio è di 460 litri ma si può arrivare a 1.400 litri con i sedili posteriori abbattuti. Per la versione station wagon, i valori sono, rispettivamente, di 485 litri e fino a 1.540 litri.

Skoda Octavia Full Hybrid

Come su Golf e T-Roc, sono 3 le modalità di funzionamento del nuovo powertrain Full Hybrid.

  • Propulsione tramite motore elettrico: la guida a basse velocità è mossa solo dal motore elettrico, il TSI è spento.
  • Funzionamento in serie: motore elettrico più generatore, con trazione affidata al motore elettrico. Il TSI è attivo ma disaccoppiato dalle ruote; viene utilizzato per generare energia destinata al motore elettrico tramite un generatore.
  • Funzionamento in parallelo: motore a benzina e motore elettrico. Il TSI è attivo come sistema di trazione principale da circa 60 km/h su strade extraurbane e autostrade; il motore elettrico supporta il motore turbo come booster.

A questo punto non rimane che attendere novità sul debutto commerciale per l'Italia.

VEDI ANCHE
Arrivano Skoda Epiq 40, 40 Plus e Selection: prezzi e dotazioni
Klaus Zellmer, dopo i successi di Skoda guiderà Volvo: entrerà in carica nel 2027
Skoda Epiq vs Hyundai IONIQ 3: specifiche tecniche a confronto
Tags
skodaauto ibridenovità autofull hybrid

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Gallery
    Listino Skoda Octavia
    AllestimentoCV / KwPrezzo
    Octavia 1.5 TSI ACT ACT 115CV Selection 115 / 8529.500 €
    Octavia 1.5 TSI ACT 115CV Executive 115 / 8531.350 €
    Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 115CV Selection DSG 115 / 8531.800 €
    Octavia 1.5 TSI ACT 150CV Selection 150 / 11032.300 €
    Octavia 2.0 TDI 115cv Selection DSG 115 / 8533.450 €
    Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 115CV Executive DSG 115 / 8533.650 €
    Octavia 1.5 TSI ACT 150CV Executive 150 / 11034.150 €
    Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 150CV Selection DSG 150 / 11034.600 €
    Octavia 2.0 TDI 115cv Executive DSG 115 / 8535.300 €
    Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 115CV Style DSG 115 / 8535.400 €
    Octavia 1.5 TSI ACT 150CV Style 150 / 11035.900 €
    Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 150CV Executive DSG 150 / 11036.450 €
    Octavia 2.0 TDI 150cv Selection DSG 150 / 11036.450 €
    Octavia 2.0 TDI 115cv Style DSG 115 / 8537.050 €
    Octavia 2.0 TSI Selection 4x4 DSG 204 / 15038.150 €
    Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 150CV Style DSG 150 / 11038.200 €
    Octavia 2.0 TDI 150cv Executive DSG 150 / 11038.300 €
    Octavia 1.5 TSI ACT 150CV Sportline 150 / 11039.450 €
    Octavia 2.0 TSI Executive 4x4 DSG 204 / 15040.000 €
    Octavia 2.0 TDI 150cv Style DSG 150 / 11040.050 €
    Octavia 2.0 TDI 115cv Sportline DSG 115 / 8540.600 €
    Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 150CV Sportline DSG 150 / 11041.750 €
    Octavia 2.0 TSI Style 4x4 DSG 204 / 15041.750 €
    Octavia 2.0 TDI 150cv Sportline DSG 150 / 11043.600 €
    Octavia 2.0 TSI Sportline 4x4 DSG 204 / 15045.300 €
    Octavia 2.0 TSI RS DSG 265 / 19547.050 €

    Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Skoda Octavia visita la pagina della scheda di listino.

    Scheda, prezzi e dotazioni Skoda Octavia
    Filippo Vendrame
    Filippo Vendrame
    Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

    Gli articoli di Filippo

    Logo Skoda
    Skoda
    Vedi anche