Novità auto

Volkswagen Golf e T-Roc Full Hybrid: arrivano le nuove versioni da 136 CV

Avatar di Filippo Vendrame,

4 ore fa - Prezzi e caratteristiche

Volkswagen completa la gamma Full Hybrid di Golf e T-Roc
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Volkswagen completa la gamma dei suoi primi due modelli Full Hybrid con l'introduzione delle versioni da 136 CV che affiancano quelle da 170 CV. Dunque, Golf Hybrid e T-Roc Hybrid potranno essere scelte anche con questo powertrain di potenza inferiore.

Volkswagen Full Hybrid: il motore

La nuova variante da 136 CV e 288 Nm di coppia del Full Hybrid Volkswagen privilegia l'efficienza ma le prestazioni non mancano tanto che la Golf Hybrid 136 CV accelera da 0 a 100 km/h in 8,8 secondi. I consumi dichiarati sono pari a 4,5 litri/100 km nel ciclo combinato WLTP.

Volkswagen Golf Hybrid

Ricordiamo che il powertrain è composto da un motore benzina turbo 1.5 TSI evo2 abbinato a un sistema ibrido con batteria da 1,6 kWh. Complessivamente sono 3 le modalità operative che vengono utilizzate automaticamente dal sistema:

  • Propulsione tramite motore elettrico: la guida a basse velocità è mossa solo dal motore elettrico, il TSI è spento.
  • Funzionamento in serie: motore elettrico più generatore, con trazione affidata al motore elettrico. Il TSI è attivo ma disaccoppiato dalle ruote; viene utilizzato per generare energia destinata al motore elettrico tramite un generatore.
  • Funzionamento in parallelo: motore a benzina e motore elettrico. Il TSI è attivo come sistema di trazione principale da circa 60 km/h su strade extraurbane e autostrade; il motore elettrico supporta il motore turbo come booster.

Nuove Golf e T-Roc Hybrid 136 CV

Per la Volkswagen Golf, la motorizzazione 1.5 TSI Hybrid da 136 CV è disponibile negli allestimenti Life ed Edition Plus. La Golf Hybrid Life rappresenta il punto di accesso alla gamma Full Hybrid del modello: il prezzo di listino di 35.100 euro scende in promozione a 31.500 euro con permuta o rottamazione. Con soli 200 euro in più, l’edizione speciale Edition Plus completa l’offerta.

Volkswagen T-Roc Hybrid

Passiamo alla Volkswagen T-Roc Hybrid 136 CV che è proposta negli allestimenti  Life, Style e R-Line. Si parte da 36.050 euro che scendono a 30.500 euro in caso di permuta o rottamazione grazie alle promozioni di lancio presso le Concessionarie Volkswagen aderenti.

Tutti i prezzi

Di seguito i prezzi della completa gamma Full Hybrid di Volkswagen.

  • Volkswagen Golf 1.5 TSI Hybrid 136 CV Life: 35.100 euro
  • Volkswagen Golf 1.5 TSI Hybrid 136 CV Edition Plus: 35.300 euro
  • Volkswagen Golf 1.5 TSI Hybrid 170 CV Style: 39.250 euro
  • Volkswagen Golf 1.5 TSI Hybrid 170 CV R-Line: 39.450 euro
  • Volkswagen Golf 1.5 TSI Hybrid 170 CV R-Line Plus: 39.750 euro
  • Volkswagen T-Roc 1.5 TSI Hybrid 136 CV Life: 36.050 euro
  • Volkswagen T-Roc 1.5 TSI Hybrid 136 CV Style: 39.650 euro
  • Volkswagen T-Roc 1.5 TSI Hybrid 136 CV R-Line: 40.750 euro
  • Volkswagen T-Roc 1.5 TSI Hybrid 170 CV Style: 42.650 euro
  • Volkswagen T-Roc 1.5 TSI Hybrid 170 CV R-Line: 43.750 euro
VEDI ANCHE
Volkswagen, il diesel verso l’addio: spazio all’ibrido
Volkswagen lascia il diesel e punta sui motori ibridi? Dietro c’è un motivo preciso
Volkswagen Mission Efficiency: l’erede elettrica della XL1 è già da record
Volkswagen Mission Efficiency: l’erede elettrica della XL1 è già da record
Tags
volkswagen golfvolkswagenauto ibridevolkswagen t-rocnovità auto

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Gallery
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

Gli articoli di Filippo

Logo Volkswagen
Volkswagen
Vedi anche