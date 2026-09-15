Volkswagen lascia il diesel e punta sui motori ibridi? Dietro c’è un motivo preciso

La strategia di Volkswagen prevede una graduale cancellazione dei motori diesel da gran parte della gamma.
Diesel verso l’uscita
Il gasolio dovrebbe rimanere ancora per alcuni anni su Tiguan e Passat, mentre sugli altri modelli sarà progressivamente sostituito dai motori ibridi. A confermare il piano nel corso di una recente intervista è Kai Grünitz, responsabile dello sviluppo tecnico della casa tedesca, che indica nell’ibrido una delle principali direzioni per i prossimi anni.
Volkswagen graduale addio al diesel: la strategia a favore dei motori ibridi
Più spazio al full hybrid
L’obiettivo è far crescere i volumi delle vetture full hybrid, tecnologia recentemente introdotta su Golf e T-Roc (guarda VW Golf e T-Roc Hybrid). A Wolsburg questa soluzione viene considerata particolarmente efficiente, anche ipotizzando batterie leggermente più grandi rispetto a quelle attuali. Il diesel, quindi, va incontro a un deciso ridimensionamento, mentre l’ibrido potrebbe mantenere un ruolo importante come alternativa alle elettriche.
Volkswagen graduale addio al diesel: meno emissioni per tenere i modelli sportivi del Gruppo
Emissioni e Gruppo Volkswagen
L’elettrificazione consentirà di ridurre le emissioni della marca e potrebbe favorire anche gli altri marchi del Gruppo. Attraverso la condivisione dei crediti emissivi, Audi e Porsche potranno continuare a proporre modelli benzina ad alte prestazioni.
Grünitz conferma: “Se la Volkswagen rispetta i limiti individuali, possiamo compensare i dati dell’Audi, della Porsche e degli altri marchi”. La strategia punta, dunque, a eliminare progressivamente il diesel senza rinunciare alla possibilità di mantenere motori termici più prestazionali all’interno del gruppo. Voi cosa ne pensate di questa strategia? Fatecelo sapere.
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Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.