Volkswagen lascia il diesel e punta sui motori ibridi? Dietro c’è un motivo preciso

Wolfsburg punta sui sistemi ibridi per ridurre le emissioni e ridimensionare progressivamente i motori a gasolio dalla gamma per consentire la sopravvivenza di modelli sportivi

La strategia di Volkswagen prevede una graduale cancellazione dei motori diesel da gran parte della gamma.

Diesel verso l’uscita

Il gasolio dovrebbe rimanere ancora per alcuni anni su Tiguan e Passat, mentre sugli altri modelli sarà progressivamente sostituito dai motori ibridi. A confermare il piano nel corso di una recente intervista è Kai Grünitz, responsabile dello sviluppo tecnico della casa tedesca, che indica nell’ibrido una delle principali direzioni per i prossimi anni.

Volkswagen graduale addio al diesel: la strategia a favore dei motori ibridi

Più spazio al full hybrid

L’obiettivo è far crescere i volumi delle vetture full hybrid, tecnologia recentemente introdotta su Golf e T-Roc (guarda VW Golf e T-Roc Hybrid). A Wolsburg questa soluzione viene considerata particolarmente efficiente, anche ipotizzando batterie leggermente più grandi rispetto a quelle attuali. Il diesel, quindi, va incontro a un deciso ridimensionamento, mentre l’ibrido potrebbe mantenere un ruolo importante come alternativa alle elettriche.

Volkswagen graduale addio al diesel: meno emissioni per tenere i modelli sportivi del Gruppo

Emissioni e Gruppo Volkswagen

L’elettrificazione consentirà di ridurre le emissioni della marca e potrebbe favorire anche gli altri marchi del Gruppo. Attraverso la condivisione dei crediti emissivi, Audi e Porsche potranno continuare a proporre modelli benzina ad alte prestazioni.

Grünitz conferma: “Se la Volkswagen rispetta i limiti individuali, possiamo compensare i dati dell’Audi, della Porsche e degli altri marchi”. La strategia punta, dunque, a eliminare progressivamente il diesel senza rinunciare alla possibilità di mantenere motori termici più prestazionali all’interno del gruppo. Voi cosa ne pensate di questa strategia? Fatecelo sapere.

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