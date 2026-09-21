Arrivano Skoda Epiq 40, 40 Plus e Selection: prezzi e dotazioni

Della Skoda Epiq vi abbiamo raccontato come va. Adesso ci sono alcune novità perché la gamma del crossover elettrico si amplia con l'introduzione sul mercato italiano delle varianti Epiq 40, 40 Plus e 40 Selection.

Cresce la gamma del crossover elettrico

Epiq 40 va dunque ad affiancare la versione top di gamma Epiq 55, rendendo il crossover maggiormente accessibile dal punto di vista economico. Questo modello può contare infatti su di un motore da 135 CV alimentato da una batteria LFP da 37 kWh utilizzabili che può essere ricaricata in corrente continua fino a una potenza massima di 90 kW. Autonomia 328 km WLTP.

La dotazione standard comprende, tra le altre cose, infotainment da 13 pollici, 10 anni di servizi di connettività inclusi, connettività smartphone wireless, fari Full LED anteriori e posteriori, sistemi di assistenza attiva alla guida urbana e sensori di parcheggio posteriori.

Prova nuova Skoda Epiq

Arriva pure Skoda Epiq 40 Plus pensata esplicitamente per il mercato italiano. La meccanica non cambia e per quanto riguarda la dotazione di serie troviamo i cerchi in lega neri da 18 pollici e il Tech Pack, che comprende Mobile Digital Key, Phone Box con ricarica wireless, telecamera posteriore, sensori di parcheggio anteriori, Drive Mode Select, tecnologia Vehicle to Load e allarme volumetrico.

La gamma della Epiq 40 si completa con l'allestimento Selection che arricchisce la dotazione di serie con la suite completa dei sistemi ADAS per l'assistenza alla guida di Livello 2, climatizzatore bi-zona, sedili riscaldabili e vetri posteriori oscurati.

Prezzi

Epiq 40 ha un prezzo di listino di 27.700 euro; Epiq 40 Plus parte da 30.150 euro; Epiq 40 Selection costa 31.800 euro. Presente anche un'offerta. Con il contributo delle concessionarie aderenti e in caso di permuta/rottamazione e di Extended Warranty da 280 euro, Skoda Epiq 40 è proposta a 23.900 euro.

Infine, Skoda fa sapere che a ottobre la gamma del crossover elettrico si completerà con l'arrivo della variante entry level Epic 35.

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