Rolls-Royce Cullinan elettrica in arrivo. Le nuove immagini dei test lo confermano

Lo avevamo già visto qualche mese fa (guarda le prime immagini di RR Cullinan BEV), ma sono arrivate poche inedite immagini che mostrano il futuro SUV elettrico di Rolls-Royce impegnato nei collaudi invernali ad Arjeplog, sul circuito del gruppo BMW (proprietario di Rolls-Royce) in Svezia.
Test invernali e debutto in attesa
Il modello, dalle proporzioni vicine al Rolls-Royce Cullinan, appare già in una configurazione molto prossima alla produzione. Per Rolls-Royce si tratta del secondo modello a batteria dopo la coupé Spectre, seguendo una tabella di marcia simile: primi avvistamenti, presentazione ufficiale nei mesi successivi e arrivo sul mercato circa un anno dopo. Al momento non sono stati diffusi dettagli tecnici ufficiali.
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Design ispirato e base tecnica nota
Secondo le indiscrezioni, lo stile del nuovo modello potrebbe richiamare il recente Project Nightingale, esclusiva one-off dal valore di sette milioni di sterline. Il nuovo modello dovrebbe nascere sulla piattaforma Architecture of Luxury, già utilizzata dalla gamma attuale della casa britannica. Questa struttura ha già dimostrato di poter supportare modelli elettrificati mantenendo elevati standard di comfort, silenziosità e qualità costruttiva, elementi centrali per il marchio di Goodwood.
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Tecnologia e sfida nel lusso elettrico
Resta aperta l’ipotesi di un impiego delle nuove soluzioni sviluppate per la futura famiglia Neue Klasse di BMW, con la quale condivide parte della tecnologia, comprese batterie e motori di nuova generazione. L’integrazione con l’architettura esistente potrebbe però richiedere adattamenti tecnici importanti.
Sul fronte commerciale, il nuovo modello si confronterà direttamente con la prima elettrica di Bentley, annunciata come un SUV urbano atteso entro la fine del 2026 (guarda il SUV elettrico di Bentley). La competizione nel segmento luxury a zero emissioni entra così in una fase decisiva per lo storico brand britannico.